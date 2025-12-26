En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de una fuerte tormenta que traerá lluvias por 24 horas seguidas y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Se esperan cerca de 16 milímetros de precipitaciones junto con una baja en las temperaturas de hasta 18°.
Cuándo llega la tormenta por 24 horas
El SMN informó que el temporal afectará principalmente al norte del país. La Rioja y Catamarca están bajo alerta roja por una tormenta que golpeará durante el sábado 27 de diciembre. Las primeras precipitaciones llegarán durante el mediodía junto con fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Las lluvias se prolongarán durante la tarde y noche junto con temperaturas de entre 27° y 18°. Según detalla el organismo, el mal clima se prolongará durante el domingo 28, fecha en donde se espera que caiga hasta 24 milímetros acumulados de agua.
Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires
En línea con su pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico informó que un temporal golpeará Buenos Aires durante la tarde del sábado 27. Serán lluvias aisladas que comenzarán durante la mañana con vientos inestables y harán descender la temperatura hasta los 25°. Las localidades afectadas serán:
- CABA
- San Fernando
- José C. Paz
- Ezeiza
- Quilmes
- La Plata
- Morón
- Merlo
Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Viernes 26: cielo despejado con temperaturas entre 27° y 33°
- Sábado 27: lluvias durante la mañana y tarde
- Domingo 28: sensación térmica de entre 22° y 32°
- Lunes 29: ola de calor de hasta 34°