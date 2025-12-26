El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de una fuerte tormenta que traerá lluvias por 24 horas seguidas y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Se esperan cerca de 16 milímetros de precipitaciones junto con una baja en las temperaturas de hasta 18°.

Cuándo llega la tormenta por 24 horas

El SMN informó que el temporal afectará principalmente al norte del país. La Rioja y Catamarca están bajo alerta roja por una tormenta que golpeará durante el sábado 27 de diciembre. Las primeras precipitaciones llegarán durante el mediodía junto con fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima del SMN.

Las lluvias se prolongarán durante la tarde y noche junto con temperaturas de entre 27° y 18°. Según detalla el organismo, el mal clima se prolongará durante el domingo 28, fecha en donde se espera que caiga hasta 24 milímetros acumulados de agua.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

En línea con su pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico informó que un temporal golpeará Buenos Aires durante la tarde del sábado 27. Serán lluvias aisladas que comenzarán durante la mañana con vientos inestables y harán descender la temperatura hasta los 25°. Las localidades afectadas serán:

CABA

San Fernando

José C. Paz

Ezeiza

Quilmes

La Plata

Morón

Merlo

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: