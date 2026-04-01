La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina incorpora un cambio clave a partir de abril de 2026 que impacta directamente en conductores de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, la nueva medida para el trámite de la VTV se suma a una serie de actualizaciones del sistema, como nuevos valores, mayor control del calendario por patente y un proceso cada vez más digitalizado. La principal modificación en la Verificación Técnica Vehicular es la implementación del pago anticipado obligatorio, que modifica por completo la forma de realizar el trámite. En este sentido, desde abril de 2026, la Provincia de Buenos Aires establece que la VTV deberá abonarse de forma anticipada al momento de sacar el turno online. Con este cambio, el pago deja de realizarse en la planta verificadora. El sistema se vuelve completamente digital, con medios habilitados como tarjeta de crédito, débito y código QR. También será obligatorio presentar el comprobante de pago para poder realizar la inspección. Los valores vigentes en abril de 2026 para hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedaron establecidos de la siguiente manera, tanto para provincia de Buenos Aires como en CABA. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) incluye una serie de controles obligatorios que buscan garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras y dentro de las normas vigentes. Durante la inspección se revisan distintos sistemas clave del auto, tanto mecánicos como de seguridad y emisiones contaminantes, para asegurar su correcto funcionamiento.