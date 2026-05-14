Mientras el debate sobre la economía argentina suele girar en torno al campo, la minería o los hidrocarburos, hay un sector que creció en silencio y hoy tiene números para mostrar que le envidiarían muchas industrias tradicionales: el software. En 2025, la industria tecnológica generó casi 5000 nuevos puestos de trabajo, con lo que marcó un nuevo hito en cuanto a creación de empleo. Además, las exportaciones alcanzaron un récord histórico de 2.651 millones de dólares. Esos datos resonaron con fuerza en el 19° Encuentro Empresarial de Software, realizado entre el 7 y el 9 de mayo en Mar del Plata. El evento, organizado por CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software) junto a ATICMA (Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata y la Zona), reunió a más de 300 participantes de distintas provincias del país. Los números de la industria son contundentes. Entre 2023 y 2025, el sector creó más de 17.000 nuevos empleos y hoy sostiene alrededor de 208.500 puestos de trabajo formales en todo el país. El 63% de las empresas del sector reportó haber aumentado sus ventas medidas en moneda constante durante el último año, un desempeño notable en el contexto económico argentino. Pablo Fiuza, presidente de CESSI, lo dice sin rodeos: “Que el sector haya generado más empleo que actividades tradicionales como el agro, la minería o petróleo y gas demuestra que el software dejó de ser una industria emergente para convertirse en uno de los motores concretos de crecimiento de la economía argentina”. La visión hacia adelante también es alentadora, aunque con matices. “Las perspectivas para 2026 siguen siendo positivas, aunque probablemente con un crecimiento más moderado que el que vimos en años anteriores, en parte por el impacto de la inteligencia artificial y también por un contexto global más desafiante y competitivo”, señala Fiuza. Y añade: “De todos modos, la industria del software continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, con una enorme capacidad para generar empleo calificado, innovación y exportaciones”. Uno de los temas que más debates generó en el encuentro marplatense fue, inevitablemente, el de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en el mercado laboral. La pregunta es si puede sostenerse el crecimiento en puestos de trabajo con herramientas que automatizan tareas cada vez más complejas. Fiuza señala a la historia como guía: “La historia de la industria tecnológica demuestra que cada gran cambio generó transformaciones laborales, pero también nuevas especializaciones, nuevos servicios y nuevas oportunidades de crecimiento. Lo vimos con internet, con la computación móvil y con la nube”. En su visión, el empleo “seguramente va a cambiar en su composición y en las habilidades que demandará el mercado”, pero la tendencia general seguirá siendo de crecimiento. Gustavo Bispo, presidente de ATICMA, comparte esa lectura y agrega una dimensión estratégica: “La industria está atravesando un cambio muy importante y necesitamos transformarnos para seguir siendo competitivos en un contexto global cada vez más desafiante. En estas jornadas se dieron conversaciones valiosas sobre el futuro del sector y el impacto que la inteligencia artificial ya está teniendo en nuestras empresas”. El récord de u$s 2.651 millones en exportaciones no es un dato aislado: refleja una transformación profunda en lo que Argentina vende al mundo. “Hoy, Argentina no solo exporta desarrollo de software tradicional, sino también servicios de alto valor agregado vinculados a datos, cloud, ciberseguridad, fintech e inteligencia artificial. Esa evolución posiciona al país en segmentos cada vez más estratégicos de la economía digital global”, afirma Fiuza. Para 2026, el presidente de CESSI ve un escenario favorable. “La demanda global de servicios tecnológicos, inteligencia artificial, automatización y transformación digital continúa creciendo, y eso abre nuevas oportunidades para las compañías argentinas. Además, la consolidación del trabajo remoto y de los modelos globales de prestación de servicios permite que empresas locales puedan desarrollar proyectos y exportar conocimiento a clientes de cualquier parte del mundo”. A eso se suma un factor clave: el proceso de transformación digital todavía tiene mucho recorrido. “Tanto en Argentina como en toda Latinoamérica, ese proceso seguirá impulsando la demanda de tecnología y servicios basados en el conocimiento”, señala. En el mapa latinoamericano, Argentina juega en primera división. “El país ocupa hoy un lugar de liderazgo en Latinoamérica dentro de la industria del software y los servicios basados en el conocimiento, especialmente por la calidad de su talento, la capacidad emprendedora y el desarrollo de empresas tecnológicas con proyección global”, resume Fiuza. Un dato lo ilustra mejor que cualquier análisis: el país cuenta con 11 unicornios tecnológicos –empresas valuadas en más de u$s 1.000 millones–, una cifra llamativa en proporción a su población y que refleja la madurez del ecosistema local. En ese contexto, el 19° Encuentro Empresarial de Software no fue solo una celebración de buenos números. Fue también un espacio de discusión sobre cómo sostener el crecimiento en un mundo donde las reglas del juego tecnológico se transforman más rápido que nunca. La conclusión, a juzgar por el clima del encuentro, es que la industria argentina del software no se duerme en los laureles y, en cambio, se prepara para seguir sorprendiendo con sus resultados.