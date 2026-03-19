La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo obligatoria para circular tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires pero, durante abril de 2026, algunos conductores podrán realizar el trámite sin tener que abonar la tarifa. La normativa vigente indica que, según el tipo de jurisdicción, un grupo de personas quedará exento de pagar el trámite de la Verificación Técnica Vehicular siempre y cuándo se cumplan los requisitos establecidos. Esto, por su parte, no significa que la VTV no deba hacerse, si no que es únicamente sobre el pago. En la Ciudad de Buenos Aires, el beneficio alcanza a personas que cumplan condiciones específicas vinculadas a ingresos y situación personal. En tanto, podrán gestionar la exención de pago de la VTV los siguientes grupos: No obstante, la exención de pago de la Verificación Técnica Vehicular se aplica únicamente a un vehículo por persona, incluso si posee más de uno. En la provincia de Buenos Aires, el esquema de exenciones del pago de la Verificación Técnica Vehicular incluye a distintos sectores y servicios. En este sentido, los beneficiarios de la exención de pago de la VTV son los vehículos pertenecientes a bomberos y aquellos destinados a servicios municipales. También se incluyen jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos. Asimismo, las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) también podrán gestionar el beneficio par ano abonar la tarifa de la VTV. Cuando se hace la Verificación Técnica Vehicular el personal especializado de las plantas habilitadas se encarga de revisar diferentes aspectos del funcionamiento del vehículo. En tanto, en la VTV se controlan: