La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) modificó la modalidad de cobro del impuesto automotor y puso fin al esquema bimestral de pago de patentes que regía desde hacía años. Desde marzo, el tributo dejó de cobrarse en períodos de dos meses y pasará a facturarse en cuotas mensuales. El cambio ya está en marcha: la segunda cuota vence el 9 de abril, por lo que quienes todavía no se organizaron con el nuevo sistema deben tenerlo en cuenta. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el cambio apunta a mejorar la organización financiera de las familias, para que puedan planificarse mejor y se alivie el impacto de afrontar facturas con la liquidación de dos meses juntos. La medida, según detalló el funcionario, se venía evaluando desde hacía tiempo pero recién pudo implementarse tras una actualización del sistema tecnológico del organismo. El nuevo sistema establece que los bonaerenses abonarán la patente en 10 pagos mensuales, todos de igual valor. Un punto que ARBA se encargó de aclarar es que el cambio de frecuencia no altera el monto total anual del impuesto: no hay un recargo implícito por pagar en diez veces en lugar de cinco. En cuanto a los montos, la Ley Impositiva 2026 trajo novedades. El titular de ARBA aseguró que tres de cada cuatro contribuyentes pagarán nominalmente menos patente que en 2025, un año en el que el impuesto subió considerablemente porque la Legislatura no aprobó la ley impositiva correspondiente y se generó un desajuste entre las valuaciones de los vehículos y las alícuotas aplicadas. La Ley Impositiva 2026 también introdujo cambios en la forma de calcular el impuesto, con una reducción de los tramos de valuación —de 15 a solo cinco escalas principales— y un sistema de alícuotas progresivas según el valor fiscal del rodado. El cronograma completo de vencimientos es el siguiente: Para abonar, los contribuyentes pueden hacerlo a través de la plataforma online oficial de ARBA, con códigos de pago electrónico o mediante tarjetas de crédito y débito. Las boletas se descargan de manera digital, con la posibilidad de abonar en línea o imprimirlas para otros medios de pago. Quienes paguen el año completo de forma anticipada pueden acceder a un descuento del 15%, mientras que los contribuyentes al día que abonen en cuotas reciben una bonificación del 10%. Vale recordar que los vehículos con más de 10 años de antigüedad se encuentran municipalizados, por lo que el cobro y las fechas dependen de cada municipio y no del esquema centralizado de ARBA.