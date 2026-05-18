Lo verdaderamente relevante es que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y el mercado empezó a punzar uno de los nervios que más duele a esta gestión republicana: la 30yr americana en 5.13%. La última vez que operó en este nivel fue en julio de 2007, mientras hoy convive con un CPI headline YoY corriendo al 3.80%, un PPI headline YoY marcando 6% y ya 62 meses consecutivos de inflación CPI headline arriba del target del 2% de la Fed. En paralelo, el petróleo vuelve a quebrar u$s 105, con una economía global que empieza lentamente a descontar las consecuencias de una guerra prolongada. La 30yr en 5.13%, la 2yr arriba de 4.08%, los 5yr break evens en máximos interanuales con un mercado que ya descuenta cero recorte de tasa de referencia hacia diciembre 2026. El Nasdaq empieza lentamente a sentir la presión de las tasas largas, especialmente después de una overperformance tan extrema que lo dejó muy vulnerable a cualquier estornudo. Por el momento, el equity tecnológico intenta ignorar el evento impulsado por AI, pero el resto del equity global ya lo está sufriendo en dos dimensiones simultáneas: tasas más altas y petróleo más alto. Y ahí aparece el verdadero problema del shock del petróleo: primero golpea vía inflación y luego vía enfriamiento económico. El primer capítulo suele ser inflacionario; el segundo, recesivo. El primero supone un shock inflacionario relativamente contenido, con un petróleo operando en niveles altos pero sin entrar en una espiral explosiva. Bajo este escenario, la Reserva Federal podría optar por no sobrerreaccionar, interpretando que buena parte de la aceleración inflacionaria responde a un fenómeno geopolítico de naturaleza transitoria. Si esa lectura prevalece, tanto el equity global como los metales preciosos podrían tolerar relativamente bien una inflación moderada, principalmente porque las tasas reales no experimentarían una suba agresiva y las valuaciones financieras no entrarían en una dinámica severa de compresión. El segundo plantea un escenario mucho más complejo, caracterizado por una inflación persistente derivada de un conflicto prolongado y de un petróleo que deja de comportarse como un shock temporal para transformarse en un problema estructural. En ese contexto, la Reserva Federal probablemente se vería forzada a endurecer significativamente su postura monetaria para preservar credibilidad, elevando tasas de interés y deteriorando rápidamente las condiciones financieras globales. Bajo esta dinámica, tanto el equity como los metales preciosos podrían corregir simultáneamente, afectados por una fuerte suba de tasas reales y por una compresión generalizada de múltiplos y valuaciones que podría decantar en enfriamiento global recesivo. De esta manera, la dinámica reciente del petróleo vuelve a instalar un dilema clásico en el pricing global, aunque bajo una intensidad que lo hace particularmente inestable: la convivencia entre un shock inflacionario inmediato y una potencial derivación contractiva más adelante. Desde el inicio del conflicto, el mercado reaccionó de forma casi mecánica, interpretando la suba del crudo como un catalizador hawkish que impacta directamente en expectativas de inflación y obliga a la Reserva Federal a sostener una futura postura restrictiva, especialmente en el tramo corto de la curva. Este canal es directo y entendible: energía más cara implica presión sobre precios y, por lo tanto, una política monetaria más dura para evitar desanclajes nominales. Sin embargo, esta lectura, si bien correcta en el corto plazo, resulta potencialmente incompleta en su diagnóstico dinámico. El punto que comienza a ganar relevancia es el carácter de impuesto global que representa un petróleo persistentemente elevado. A diferencia de otros shocks, el energético se filtra de manera transversal en toda la economía global, erosionando ingreso disponible, comprimiendo márgenes y deteriorando la dinámica de actividad. Es en esta segunda derivada donde se construye la verdadera paradoja: un shock que inicialmente endurece las condiciones financieras vía inflación, termina generando condiciones contractivas que, con rezago, deberían ser inconsistentes con tasas largas elevadas. En este sentido, la actual configuración de la curva, con el tramo largo operando sobre 5%, luce más como una extensión del primer reflejo del mercado que como una lectura completa del ciclo que podría venir y con un sabor muy miope. En términos de tasas, el movimiento reciente confirma esta tensión. La parte corta de la curva continúa absorbiendo el impacto del shock, con subas que reflejan una Fed implícitamente más agresiva, mientras que la parte larga aún no termina de capturar el deterioro potencial en las expectativas de crecimiento. Este desacople sugiere un overshooting típico: el mercado primero sobreajusta en una dirección, en este caso, la hawkish, y luego corrige cuando la evidencia comienza a validar un escenario distinto. Lo esperable, bajo esta lógica, no es una curva paralelamente desplazada al alza, sino una descomposición: persistencia de presión en el corto y compresión en el largo, en un proceso que derive en aplanamiento e incluso inversión. En el plano de commodities, el petróleo se consolida como el eje ordenador del sistema. Su dinámica no sólo domina el complejo energético, sino que condiciona al resto de los activos reales. El encarecimiento del crudo recalienta expectativas de inflación y tasas cortas, penalizando a los metales preciosos por su naturaleza de activos con carry negativo. En contraste, los commodities agrícolas muestran mayor resiliencia, apoyados tanto en disrupciones logísticas como en la rigidez de su demanda en contextos de conflicto. En este marco, el mercado comienza a internalizar una prima de riesgo geopolítico más persistente de lo originalmente previsto, con el petróleo actuando como variable dominante y el resto de los commodities orbitando en función de su sensibilidad a este shock. El equity norteamericano introduce un elemento adicional de complejidad. A contramano de lo que sugieren otros activos, el segmento tecnológico ha retomado una dinámica de fuerte apreciación, impulsado por una narrativa de productividad asociada a la inteligencia artificial que el mercado parece considerar lo suficientemente potente como para compensar los efectos negativos del shock energético. Esto genera una divergencia cada vez más evidente con el equity emergente, que no sólo muestra menor tracción sino incluso un beta negativo frente al rally del mercado estadounidense. Sin embargo, esta desconexión entre activos empieza a tensionar la consistencia del esquema: mientras la renta fija sugiere un entorno más restrictivo y eventualmente contractivo, el equity pricea un escenario de crecimiento robusto. En definitiva, el mercado parece todavía anclado en la primera derivada del shock petrolero, la inflacionaria, y subestima la segunda, la recesiva, lo que deja abierto un espacio significativo para un reacomodamiento en el pricing global. La transición desde un régimen homogéneamente hawkish hacia uno más desagregado, con comportamientos divergentes a lo largo de la curva, parece inevitable si el shock se prolonga. En ese proceso, la actual combinación de tasas largas elevadas y equity resiliente podría resultar insostenible. Como suele ocurrir, Wall Street tiende a sobrerreaccionar en la fase inicial de los shocks, y el consenso actual, claramente inclinado hacia lo hawkish, difícilmente sea el punto de equilibrio final. Algo, en este esquema, probablemente tenga que romperse para activar rotaciones en sentido inverso.