Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 18 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.796,77 pesos colombianos. En el mercado del Dólar, la cotización tuvo un leve avance semanal de 0.28%, mientras que en el último año registró una variación de -4.04%, lo que apunta a un repunte de corto plazo dentro de una tendencia anual bajista. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.07%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.85%. En la última sesión, el dólar bajó frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una leve tendencia alcista: tras un inicio débil y una pausa, encadenó cuatro avances, tuvo una corrección, repuntó dos jornadas y cerró con baja; balance general positivo. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este lunes, 18 de mayo de 2026, Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3796.77 pesos colombianos, deberán pagar 379677.00 pesos colombianos; 200 dólares costarán 759354.00 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1898385.00 pesos colombianos.