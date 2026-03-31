La Verificación Técnica Vehicular (VTV) atraviesa una transformación profunda este año. Con la implementación de nuevas normativas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el sistema de turnos y la vigencia de las obleas ya no funcionan como antes. Este cambio impacta en la frecuencia de las revisiones y, fundamentalmente, en el presupuesto de los propietarios. La gran novedad de 2026 es la extensión de la vigencia para las unidades más nuevas, lo que permite a un grupo importante de usuarios saltearse el trámite anual y ahorrar el costo de la oblea por un período más largo. El nuevo esquema premia el bajo kilometraje y la poca antigüedad. Según la reglamentación vigente, los vehículos que cumplen con estos requisitos podrán verificar cada dos años: Para el resto de los conductores (vehículos con más de 7 años o que superen el kilometraje mencionado), la revisión seguirá siendo un compromiso anual obligatorio. Es vital no confundir los distritos, ya que las exigencias de inicio del trámite varían: En la Provincia de Buenos Aires: En la Ciudad de Buenos Aires: El cronograma de vencimientos se rige por el último número de la patente. Durante todo el mes de abril, deben realizar la verificación los vehículos con patentes terminadas en 4. Circular con la VTV vencida es una de las faltas más costosas actualmente. En la Provincia de Buenos Aires, las sanciones por falta de oblea pueden escalar por encima de los $ 1.800.000, mientras que en la Ciudad las multas llegan hasta los $ 379.996.