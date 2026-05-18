ElEuro y dólar cotiza a 1.1637 USD este lunes, 18 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,14% en relación con el último día. La cotización euro–dólar cayó -0.86% en la última semana y -0.63% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista con presión reciente más marcada. Hoy, la cotización de la moneda dólar presenta una tendencia positiva en comparación con días anteriores, evidenciando un incremento constante en su valor. Esta evolución sugiere que el interés y la demanda de la divisa se han fortalecido en el mercado. En contraste, la tendencia de la moneda dólar puede observarse más estable en términos generales a lo largo de la última semana, pero el aumento reciente indica un posible retorno de la confianza en la economía. La tendencia actual podría anticipar un giro en las dinámicas económicas a medida que los inversores ajustan sus expectativas. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar ha sido del 3.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 5.95%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.