La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que deben cumplir todos los vehículos para garantizar su correcto funcionamiento y las condiciones de seguridad vial. En ese marco, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires anunció un cambio clave en la forma de pago del trámite. Se trata de un nuevo requisito obligatorio que los conductores deberán cumplir antes de presentarse en la planta verificadora. La principal novedad es la digitalización total del proceso de cobro, que modifica la manera en que se abona la VTV. A partir de esta medida, varias plantas pasaron a funcionar como centros de prepago obligatorio, lo que implica que ya no se podrá pagar el trámite de manera presencial el mismo día de la inspección. Desde ahora, el arancel deberá abonarse de forma anticipada y exclusivamente a través del sitio web oficial, convirtiéndose en un paso administrativo indispensable para validar el turno. Según explicaron desde el Ministerio de Transporte, la decisión apunta a mejorar la accesibilidad y la transparencia del sistema, además de agilizar un trámite que históricamente presentó demoras y congestión en las plantas. Con la implementación del sistema de prepago, el trámite debe abonarse antes de concurrir a la planta, utilizando alguno de los siguientes medios de pago: Estos son los valores de la verificación que rigen desde enero: En la provincia de Buenos Aires, los siguientes casos cuentan con exenciones o descuentos en el costo del trámite: