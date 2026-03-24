La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que rige para todo tipo de vehículos y en la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente una normativa que le permite a determinadas personas acceder a una reducción del 50% sobre el valor de la tarifa. Al descuento podrán acceder aquellos titulares de vehículos que deban hacer la VTV durante el mes de abril y que cumplan con los requisitos necesarios para solicitar la reducción. Durante el mes de abril, los siguientes grupos de personas podrán tener una bonificación del 50% en el valor de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires. Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular, el personal de las plantas se encargar de inspeccionar todos los componentes del funcionamiento general del auto, ya sea desde la parte mecánica hasta las condiciones de seguridad y la emisión de gases. En este sentido, durante la VTV se revisan los siguientes aspectos: Tener la Verificación Técnica Vehicular al día es uno de los requisitos fundamentales para poder circular en regla. De tal modo, tenerla vencida es motivo de infracción y puede generar multas. Por tal motivo, la VTV se considera fuera de término desde el día posterior a la fecha de vencimiento y no se permiten plazos para conducir, por lo que se recomienda renovarla previo a que caduque.