El dólar cotiza a 17.32 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 18 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.04%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.37 pesos y un mínimo de 17.33 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.58%, pero en el último año la variación fue de -8.87%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista. En los últimos 10 días, la cotización fue muy volátil, alternó subas y bajas sin días planos; el balance general resultó neutro, pero cerró con dos caídas seguidas y sesgo bajista. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 4.81%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.60%. La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, ya que el indicador de tendencia es 2. Esto se traduce en un impulso alcista que ha sido constante en los últimos días, reafirmando la fortaleza de la moneda frente a otras divisas. En comparación con los días anteriores, el Dólar ha mostrado un aumento en su valor, lo que refleja una sensación de confianza en la economía. Esta tendencia puede indicar una posible continuidad en el fortalecimiento del Dólar si se mantiene el contexto económico favorable. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".