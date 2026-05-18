La morosidad récord en el sistema financiero provocó un cambio de hábito en las entidades, que ahora prefieren salir a financiar bienes para empresas antes que al consumo, que pasa a ser más riesgoso. De hecho, están saliendo con tasas negativas frente a la inflación, tanto a tasa fija del 30% como a TAMAR más 4% para el leasing. En relación con las condiciones de financiamiento, el plazo promedio de las operaciones se ubicó en 39 meses, mientras que la mora promedio representó apenas el 3,5% de la cartera total, un nivel inferior a los créditos al sector privado con garantía prendaria, que a febrero de este año registraron una morosidad del 5,1%. “Los indicadores de mora del leasing continúan ubicándose por debajo de los registrados en el crédito prendario, lo que refleja no sólo la calidad de la cartera, sino también el compromiso de las empresas que utilizan esta herramienta para sostener sus planes de inversión y expansión”, afirmó el director ejecutivo de Leasing Argentina, Nicolás Scioli. El saldo de cartera de leasing alcanzó $ 1 billón a fines de marzo, lo que implicó un crecimiento interanual real del 25,9%. De esta manera, el sector acumuló seis trimestres consecutivos de expansión en términos ajustados por inflación, creciendo a una velocidad superior a la del crédito prendario: 25,9% versus 19,3% interanual real. Este desempeño estuvo impulsado por el elevado volumen de contratos firmados en los últimos doce meses, que dieron lugar a 6.079 operaciones. El crecimiento de la actividad estuvo motorizado principalmente por la demanda de financiamiento para la adquisición de equipos de transporte y logística, que concentraron alrededor del 81,5% de las transacciones. También se destacó la participación del financiamiento para equipo industrial (6%), maquinaria para la construcción (6%), tecnología y telecomunicaciones (2%) y maquinaria agrícola (1%). “El leasing es hoy una herramienta estratégica para acompañar la renovación de equipamiento y la expansión de las empresas, especialmente en segmentos vinculados al transporte, la logística y las pymes”, señaló el presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré. En el segmento de financiamiento a pymes, The Capita Corporation / Banco Comafi lideró el sector con 27%, seguido por BICE (12%) y Supervielle (10%). En el segmento de financiamiento a grandes empresas, HPE Financial Services encabezó el ranking, concentrando el 24% del segmento. Detrás se ubicaron The Capita Corporation / Banco Comafi (21%) y Supervielle (13%). En cuanto al sector público, Provincia Leasing ocupó el primer lugar con un saldo de $ 49.507 millones (51%), seguida por BPN (18%) y Banco Patagonia (15%).