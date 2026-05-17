El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas con hasta 20 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 22 kilómetros por hora. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal en Ushuaia. La tormenta llegó durante la mañana del domingo 17 con vientos sentido norte y abundante caída de agua que podrá alcanzar los 10 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 6 °C y 8°. El SMN informó que el mal clima se prolongará durante el miércoles con leves chubascos. Sin embargo,para el fin de seaman próximo las lluvias podrían volver y acumular 9 milímetros. Los vientos alcanzarán los 31 kilómetros por hora con sensación térmica de 4°C El Servicio Meteorológico informó que esta semana no habrá lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo hay algunas zonas que sí presenciaran días muy fríos y lluviosos. Las localidades afectadas serán: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: