El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves 29 de octubre en Tierra del Fuego. El pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad que podrían afectar a distintos sectores de la provincia durante la jornada.

El fenómeno meteorológico podría registrar variaciones en su intensidad y presentar condiciones particulares en algunas zonas. Por esta razón, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.

Alerta amarilla por lluvias: cuáles son las zonas afectadas este jueves

Según el aviso meteorológico, las precipitaciones alcanzarán a dos sectores de Tierra del Fuego. Las zonas incluidas en la advertencia son:

Zona no costera de Río Grande.

Zona no costera de Ushuaia.

El alerta del SMN indica que se esperan lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros .

Sin embargo, los registros podrían superar ese rango de manera puntual, según las condiciones meteorológicas de cada sector.

Lluvias de hasta 30 mm y posible mezcla de agua y nieve en las zonas elevadas

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias en Tierra del Fuego. Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico advierte que, además, en las regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

El desarrollo de las precipitaciones dependerá de la evolución del sistema meteorológico y de las condiciones particulares de cada localidad.

Qué recomienda el SMN ante un alerta amarilla por lluvias

El alerta amarilla del SMN advierte sobre “fenómenos meteorológicos que pueden provocar inconvenientes y generar riesgos de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según la página oficial.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran: