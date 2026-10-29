El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves 29 de octubre en Tierra del Fuego. El pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad que podrían afectar a distintos sectores de la provincia durante la jornada.
El fenómeno meteorológico podría registrar variaciones en su intensidad y presentar condiciones particulares en algunas zonas. Por esta razón, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.
Alerta amarilla por lluvias: cuáles son las zonas afectadas este jueves
Según el aviso meteorológico, las precipitaciones alcanzarán a dos sectores de Tierra del Fuego. Las zonas incluidas en la advertencia son:
- Zona no costera de Río Grande.
- Zona no costera de Ushuaia.
El alerta del SMN indica que se esperan lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros.
Sin embargo, los registros podrían superar ese rango de manera puntual, según las condiciones meteorológicas de cada sector.
Lluvias de hasta 30 mm y posible mezcla de agua y nieve en las zonas elevadas
El pronóstico advierte que, además, en las regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.
El desarrollo de las precipitaciones dependerá de la evolución del sistema meteorológico y de las condiciones particulares de cada localidad.
Qué recomienda el SMN ante un alerta amarilla por lluvias
El alerta amarilla del SMN advierte sobre “fenómenos meteorológicos que pueden provocar inconvenientes y generar riesgos de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según la página oficial.
Entre las principales medidas preventivas se encuentran:
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.