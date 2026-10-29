La medida del personal educativo universitario apunta contra el Gobierno Nacional, al que se le reclama por una recomposición salarial y el pago de los montos adeudados.

Los docentes universitarios llevarán adelante una nueva medida de fuerza que afectará el dictado de clases durante los próximos días. El paro se extenderá hasta la próxima semana y forma parte de un plan de lucha por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida que dio inicio el miércoles 28 de octubre fue definida por la COAD, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR, y se extenderá desde el cierre de octubre hasta los primeros días de noviembre, en conjunto con CONADU Histórica y otras asociaciones de base.

El reclamo del personal educativo apunta contra el Gobierno Nacional, al que se le reclama por una recomposición salarial y el pago de los montos adeudados.

¿Qué alumnos se verán afectados por el paro docente universitario del lunes 2 y martes 3 de noviembre?

La medida de fuerza alcanza a los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde los docentes resolvieron llevar adelante un paro de una semana completa, con la adhesión de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (APUR).

El paro docente se extenderá desde el cierre de octubre hasta los primeros días de noviembre. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

De esta manera, las interrupciones de las actividades académicas se extenderán hasta el lunes 2 y martes 3 de noviembre , inclusive .

La decisión se enmarca en el plan de lucha universitario y afecta a la comunidad educativa de las 13 facultades que conforman la UNR:

Facultad de Ciencias Médicas Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Facultad de Humanidades y Artes Facultad de Ciencias Económicas y Estadística Facultad de Derecho Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura Facultad de Psicología Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño Facultad de Ciencias Agrarias (sede Zavalla) Facultad de Ciencias Veterinarias (sede Casilda) Facultad de Bioquímica y Ciencias Farmacéuticas Facultad de Odontología Facultad de Ciencias Bioquímicas

Cabe destacar que el nivel de afectación de las clases y exámenes puede variar según cada cátedra, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los comunicados que puedan emitir las autoridades o docentes en cuestión.

¿Por qué habrá paro docente en las universidades durante noviembre?

El conflicto universitario encuentra sus raíces en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el sector docente, sostienen que el Gobierno de Javier Milei continúa sin cumplir con una norma que fue aprobada tres veces por el Congreso Nacional y ratificada en todas las instancias judiciales.

En este contexto, los docentes reclaman varias cuestiones:

Una recomposición salarial inmediata del 32%, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo que tenían sus salarios en noviembre de 2023. El pago del equivalente a cinco salarios, que consideran adeudados desde que el Gobierno decidió incumplir con la ley.

El plan de lucha fue definido durante el Congreso Extraordinario de CONADU, donde se rechazó la moción de paro por tiempo indeterminado y se acordó avanzar con distintas medidas de protesta.

En Rosario, los docentes de la UNR resolvieron avanzar con la declaración de una semana completa de paro y un reclamo que continuará hasta que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.