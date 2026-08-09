Con la llegada del frío, las personas se refugian más en sus hogares y tienden a realizar menos actividad física. En este contexto, quienes experimentan mayores inconvenientes son los adultos mayores, quienes requieren de ejercicio para conservar su salud y mantener un ritmo adecuado.

Por esta razón, una opción ideal y económica para viajes son las termas con descuentos o gratuitas para los jubilados. Esta alternativa de escapada es excepcional para relajar los músculos, propiciar una renovación del cuerpo y, sobre todo, permanecer activos en una época del año que fomenta el encierro y el descanso.

¿Qué termas de aguas cálidas son más adecuadas para jubilados?

El centro termal Copahue, localizado en el noroeste de la provincia de Neuquén, se sitúa a aproximadamente 380 kilómetros de la capital provincial. Este establecimiento, que se encuentra a los pies del volcán que le otorga su nombre, se clasifica como un centro termal de alta montaña. El complejo suele recibir visitas desde noviembre hasta mayo, periodo en el cual el deshielo posibilita el acceso seguro a esta área de cumbres.

Las termas son administradas por el Estado provincial (EPROTEN), lo que asegura tarifas accesibles en comparación con spas privados. A pesar de que los costos de los baños y barros fluctúan según el servicio proporcionado, hay descuentos significativos para jubilados que presentan su carnet o acreditación de haberes.

Desde la misma organización, se sugiere realizar una consulta previa con el equipo médico del complejo para que este elabore un plan de inmersión personalizado según las necesidades de cada visitante.

Aguas termales ideales para jubilados: hasta 40°C y hay un tren histórico entre las montañas (foto: archivo).

¿Qué hacer en Caviahue-Copahue además de lagunas termales?

Más allá de disfrutar de las célebres lagunas termales, el entorno de Caviahue-Copahue ofrece diversas oportunidades de relajación y turismo. Se pueden llevar a cabo caminatas de baja dificultad por el Sendero de las Siete Cascadas, lo que permite apreciar la vegetación y el aire puro de la Patagonia.

Por otra parte, la gastronomía local constituye otro aspecto destacado. Una elección admirable es degustar un chivito criollo, el primero con denominación de origen en el país, mientras se contempla el lago Caviahue.

Esta opción es ideal para jubilados por la calidad de sus aguas.

¿Qué hace que este destino sea ideal para jubilados?

Las aguas en esta zona son ricas en azufre, sílice y otros minerales que se consideran como “mano de santo” para tratar afecciones como la artrosis, la artritis y diversos problemas dermatológicos o respiratorios.

Copahue es considerado uno de los puntos termales más importantes del planeta, que se vuelve un centro clave para jubilados y personas con alguna patología ósea.

El ambiente es sumamente tranquilo, lejos del ruido de las grandes ciudades y la infraestructura está preparada para recibir a adultos mayores, lo que garantiza una estadía cómoda en un entorno de relajación absoluta.

Otro de los atractivos de la zona es que el viaje puede conectarse con la mística ferroviaria. Muchos viajeros inician su travesía llegando a Neuquén capital para utilizar el Tren del Valle, que conecta ciudades clave de la región con una vista privilegiada del Alto Valle.

Sin embargo, el verdadero “broche de oro” para los amantes de las vías es combinar esta visita con La Trochita (el Viejo Expreso Patagónico) que se encuentra varios kilómetros al sur, en Chubut. Este tren histórico, con sus vagones de madera de 1922 y su trocha angosta, permite recorrer la estepa mientras se disfruta de un viaje que parece detenido en el tiempo.