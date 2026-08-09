Para qué sirve agregar unas gotas de limón al hervir los huevos.

Hervir huevos es una de las preparaciones más simples, aunque algunos trucos pueden ayudar a obtener un mejor resultado. Uno de ellos consiste en agregar un poco de jugo de limón al agua de cocción antes de encender el fuego.

Con este sencillo método, podrás conseguir una cocción más prolija y un mejor resultado final.

Para qué sirve agregar unas gotas de limón al hervir los huevos

Aunque el limón no busca modificar el sabor del huevo, su acidez puede ser útil si alguna cáscara se quiebra durante la cocción. En ese caso, el ácido favorece una coagulación más rápida de la clara, lo que ayuda a que esta se mantenga más contenida y no se disperse demasiado dentro del agua.

También existe otro beneficio que suele atribuirse a este método: el pelado posterior. Después de cocinar los huevos, enfriarlos rápidamente en agua fría o con hielo puede ayudar a separar la cáscara y facilitar el proceso.

Para qué sirve agregar unas gotas de limón al hervir los huevos. Shutterstock

Cómo agregar limón al agua para hervir huevos

El procedimiento es muy sencillo y no requiere modificar la preparación habitual:

Colocá los huevos en una olla y cubrilos por completo con agua fría. Añadí una cucharada de jugo de limón por cada litro de agua. También podés utilizar el jugo de medio limón. Poné la olla sobre la hornalla y esperá hasta que el agua alcance el punto de hervor. Cuando empiece a hervir, cociná los huevos durante 9 a 12 minutos, dependiendo de qué tan cocida quieras la yema. Una vez cumplido el tiempo, retiralos y pasalos inmediatamente a un recipiente con agua bien fría o hielo. Dejalos enfriar antes de pelarlos.

Este último paso es importante porque permite detener la cocción y ayuda a que los huevos alcancen la textura deseada.

Otros consejos para conseguir huevos duros perfectos

El limón no es el único recurso que puede mejorar la cocción. También hay algunas recomendaciones sencillas que pueden evitar que los huevos se rompan o resulten difíciles de pelar.

Evitá un hervor demasiado fuerte: el movimiento del agua puede hacer que los huevos se golpeen contra la olla y la cáscara termine quebrándose.

No sobrecargues la olla: dejá suficiente espacio para que los huevos permanezcan acomodados y no choquen constantemente entre sí.

Enfriá los huevos rápidamente: colocarlos en agua fría o con hielo después de la cocción ayuda a detener el calor residual y puede facilitar el pelado.

Manipulalos con cuidado: especialmente si los huevos están recién sacados de la heladera, ya que un cambio brusco de temperatura puede favorecer que la cáscara se agriete.

Con estos simples pasos, es posible conseguir huevos duros más prolijos, con una cocción uniforme y mucho más fáciles de pelar.