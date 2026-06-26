A pocos metros de la playa | Las aguas termales gratis con temperaturas de más de 20°C especiales para jubilados

Coma-ruga, pedanía de El Vendrell en la provincia de Tarragona (Costa Dorada), se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de Cataluña para quienes buscan combinar playa, tranquilidad y beneficios termales sin gastar en balnearios privados.

A solo unos metros del mar Mediterráneo brota el famoso Riuet (o Estany i Riuet), un manantial de aguas mineromedicinales de acceso gratuito que mantiene temperaturas constantes entre 18 y 21°C durante todo el año.

A pocos metros de la playa | Las aguas termales gratis con temperaturas de más de 20°C especiales para jubilados Tripadvisor

¿Cómo son las aguas termales especiales para jubilados?

El Riuet es un pequeño riachuelo que nace en un manantial subterráneo procedente de las rocas calcáreas del macizo de Bonastre. Sus aguas, ricas en sales cloruradas sódicas, sulfatos, calcio y magnesio, han sido reconocidas oficialmente desde 1892 por sus propiedades beneficiosas para afecciones articulares, reumáticas, inflamatorias y dermatológicas.

Este fenómeno natural, documentado desde finales del siglo XIX, convierte a Coma-ruga en un destino ideal no solo para el verano, sino para escapadas durante todo el año, especialmente para jubilados que valoran el termalismo natural y un estilo de vida relajado junto al mar.

A diferencia de otros balnearios, aquí el agua fluye libremente hacia el mar, creando un espacio híbrido donde se puede alternar entre el agua salada del Mediterráneo y las termales templadas.

Muchos visitantes, sobre todo personas mayores, aprovechan esta experiencia gratuita para aliviar dolores o simplemente relajarse. La temperatura estable permite disfrutarlo incluso en otoño e invierno, cuando la playa está más tranquila y el contraste térmico resulta especialmente agradable.

Un lugar ideal para jubilarse: sol, playa y calidad de vida

Con más de 300 días de sol al año, una playa de Bandera Azul de más de 2 km de arena fina y un ambiente tranquilo (aproximadamente 5000 residentes habituales), Coma-ruga destaca como lugar perfecto para la jubilación.

La oferta de vivienda es accesible en comparación con otros puntos de la costa catalana: un piso de dos habitaciones cerca del mar puede rondar los 150.000 euros, y los alquileres mensuales oscilan entre 650 y 800 euros.

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El paseo marítimo, el mercado semanal, restaurantes locales y la proximidad a rutas vinícolas del Penedès y el legado cultural de El Vendrell (cuna de Pau Casals) completan un entorno equilibrado. Jubilados nacionales e internacionales destacan la calma, los precios moderados del día a día y la posibilidad de combinar baños gratuitos en el Riuet con tratamientos en el cercano Hotel Balneario Playa de Coma-ruga.

La polémica por las obras de renaturalización

En 2026, el ayuntamiento de El Vendrell llevó a cabo obras para renaturalizar el espacio del Riuet, eliminando elementos artificiales, mejorando la calidad del agua y recuperando vegetación autóctona.

Aunque el objetivo era resolver problemas de vertidos y adaptarse a normativas ambientales, generó polémica entre vecinos. Una recogida de firmas superó las 700 adhesiones, con críticas por la pérdida de puentes y elementos tradicionales que formaban parte de la memoria colectiva del pueblo.

A pesar del debate, el manantial sigue activo y accesible. Las actuaciones han devuelto un aspecto más natural al curso del agua, aunque algunos usuarios recomiendan comprobar el estado actual antes de visitar, especialmente en zonas más profundas.