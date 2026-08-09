La familia de Jorge Messi prepara su despedida en medio de un fuerte hermetismo en Rosario, luego de la muerte del padre y representante de Lionel Messi a los 68 años. El capitán de la Selección llegó al aeropuerto de su ciudad natal este sábado a las 20:45, tras el viaje de urgencia que emprendió desde Miami.

Una vez en tierra, Messi se trasladó en auto directo hacia el cementerio El Prado, en Pérez, a unos 20 minutos del aeropuerto, bajo un fuerte operativo, evitando así cualquier exposición pública.

Conmoción y dolor por la muerte de Jorge Messi. Foto: Reuters.

¿Habrá velorio de Jorge Messi?

Según la información preliminar que trascendió recientemente, no habría una ceremonia velatoria pública y la intención de la familia sería atravesar las próximas horas bajo absoluta reserva, alejada de la exposición pública.

De esta forma, las versiones indican que la despedida se desarrollaría dentro del círculo familiar, manteniendo la misma reserva que rodeó durante los últimos meses el estado de salud de Jorge.

Dónde serían inhumados los restos de Jorge Messi

El cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, en la zona de Villa Gobernador Gálvez, aunque los detalles y horarios del procedimiento se mantienen bajo estricto hermetismo.

Los mensajes de apoyo del fútbol a Lionel Messi

Desde que se conoció la noticia, clubes, federaciones y organismos del fútbol mundial expresaron sus condolencias, entre ellos AFA, CONMEBOL, Barcelona y distintas instituciones vinculadas con la historia deportiva del capitán argentino.

La AFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol argentino y el uso de brazalete negro para jugadores, árbitros y cuerpos técnicos. Por su parte, Newell’s Old Boys, club del que Jorge era hincha y donde Lionel dio sus primeros pasos, lo despidió como uno de los “sostenes” de la carrera de su hijo.

River también se sumó a las condolencias con este mensaje: “Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección argentina y a toda su familia en este difícil momento. Fuerza, Leo”.

Boca, por su parte, publicó una imagen del astro rosarino durante la despedida de Juan Román Riquelme y señaló que “acompaña a su familia en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias. Estamos con vos, Leo”.

En paralelo, el FC Barcelona, la Real Federación Española de Fútbol y Real Madrid enviaron comunicados oficiales de condolencias a la familia.