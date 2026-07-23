Las aguas termales gratis para los jubilados: agua a 40°C y un tren histórico que viaja entre las montañas

Ourense, en Galicia, se consolida como uno de los destinos termales más atractivos de España, especialmente para quienes buscan una experiencia accesible, natural y relajante.

Con una extensa red de aguas mineromedicinales y varios complejos gratuitos, la ciudad ofrece una escapada perfecta para personas mayores y pensionistas o jubilados que desean disfrutar del bienestar sin gastar de más.

Las aguas termales gratis para los jubilados: agua a 40°C y un tren histórico que viaja entre las montañas Turismo Ourense

Cuál es el lugar perfecto para gozar de termas gratuitas entre las montañas

Reconocida como la capital termal de Galicia, Ourense posee numerosos manantiales de aguas termales que emergen de forma natural desde el subsuelo, algunos alcanzando temperaturas elevadas que ascienden hasta los 60 °C en su origen.

Estos lugares han sido apreciados desde épocas antiguas por sus propiedades curativas y en la actualidad siguen atrayendo a visitantes que buscan bienestar y paz en medio de la naturaleza.

Uno de los principales atractivos radica en que muchas de estas termas ofrecen acceso gratuito, convirtiéndose así en una excelente opción para turistas con un presupuesto limitado, como los jubilados.

Las aguas termales gratis para los jubilados: agua a 40°C y un tren histórico que viaja entre las montañas Turismo Ourense

Estas son las mejores termas gratuitas en España para jubilados

Entre las más destacadas se encuentran las termas de Outariz y Burgas de Canedo, situadas a escasa distancia del centro de la ciudad. Este complejo al aire libre fusiona naturaleza, serenidad y comodidad. En dicho lugar se pueden hallar:

Pozas de agua caliente : con temperaturas que en la zona de baño rondan los 40 °C, perfectas para relajar la musculatura.

Vasos de agua fría : pensados para realizar contrastes térmicos saludables para la circulación.

Zonas verdes y servicios: áreas acondicionadas para descansar con vestuarios, taquillas y aseos públicos. Solo hace falta llevar bañador, chanclas y toalla.

Estas instalaciones están adecuadamente equipadas con vestuarios, taquillas y servicios esenciales, por lo que únicamente se requiere llevar un bañador, chanclas y una toalla.

Asimismo, existen otras alternativas gratuitas que enriquecen la oferta termal de la ciudad y permiten disfrutar de variados ambientes y temperaturas.

Las termas y su tren histórico que te lleva directo al parque

En este complejo, existe un servicio denominado el Tren de las Termas, el cual representa un pintoresco medio de transporte turístico que vincula el centro de Ourense con las principales zonas termales.

En consecuencia, el recorrido inicia desde la Plaza Mayor, con una duración aproximada de 40 minutos y abarca 6 kilómetros a lo largo del río. De este modo, te conduce hasta las aguas termales con un coste similar al del transporte urbano.