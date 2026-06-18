Este pueblo oculta un balneario inspirado en las antiguas termas romanas: así puedes disfrutar de esta experiencia única. (Fuente: Freepik).

En el norte de España, en el municipio de Solares, se presenta un refugio de bienestar que amalgama el atractivo histórico de las antiguas termas romanas con el confort de la hotelería contemporánea.

De este modo, el Hotel Castilla Termal Solares recupera el esplendor de la legendaria estación termal del pueblo, respetando su estética romántica y su legado arquitectónico.

Con un reconocimiento de cuatro estrellas y 113 habitaciones, este complejo se ha consolidado como un referente del turismo termal en España. Sus aguas mineromedicinales del manantial de Fuencaliente, que emergen a 30ºC, son reconocidas por sus propiedades digestivas, metabólicas, antiinflamatorias y relajantes.

Tanto para aquellos que buscan tratamientos de salud y belleza, como para quienes anhelan una experiencia de descanso y contacto con la naturaleza, este balneario ofrece una combinación singular de tradición, cultura y confort.

Un balneario inspirado en las antiguas termas romanas. (Fuente: Turismo Medio Cudeyo). Turismo Medio Cudeyo

¿Cómo es el Hotel Castilla Termal? Un refugio de bienestar con encanto y servicios de primera

El Hotel Castilla Termal Solares se halla inmerso en un extenso jardín con árboles centenarios, proporcionando un entorno de serenidad y conexión con la naturaleza. Su diseño integra la elegancia clásica de los grandes hoteles del siglo XIX con amenidades contemporáneas dedicadas al bienestar: piscinas termales, spa, cabinas de tratamientos, gimnasio y restaurante gourmet .

Las aguas del manantial de Fuencaliente, filtradas de forma natural por la roca caliza, nutren sus piscinas y circuitos hidrotermales. Este ambiente propicia un descanso absoluto, con amplios espacios de relajación y una atmósfera que recuerda las antiguas termas romanas, donde el lujo y la salud se entrelazaban.

Un balneario inspirado en las antiguas termas romanas. (Fuente: Turismo Medio Cudeyo). Turismo Medio Cudeyo

Historia y evolución del balneario

Durante el siglo XIX, el lugar vivió su gran auge: se construyeron elegantes edificios de estilo neomudéjar y oriental, casinos, teatros y cafés, consolidando a Solares como una villa termal de referencia. El esplendor del balneario fue tal que incluso la realeza visitó la zona durante sus veraneos en Santander.

La tradición termal de Solares se remonta al siglo XVIII, cuando comenzaron a aprovecharse las aguas mineromedicinales del manantial de Fuencaliente. En 1827 se levantó la primera casa de baños y poco después, el éxito de los tratamientos atrajo a visitantes de toda España.

En 1902 se inauguró el Gran Hotel, un imponente edificio con tres plantas, salón de fiestas y un gran comedor, que hoy ha sido restaurado como parte del actual Castilla Termal Solares. Su legado perdura como símbolo del turismo termal clásico del norte de España.

Cómo llegar en auto desde ciudades cercanas: rutas y tiempos

Desde Santander: 20 minutos (unos 18 km) por la autovía A-8 dirección Bilbao, tomando la salida hacia Solares.

Desde Bilbao: 1 hora y 10 minutos (unos 90 km) por la A-8 dirección Santander.

Desde Oviedo: 2 horas (aproximadamente 190 km) por la A-8 hacia Santander.

Desde Burgos: 2 horas y 15 minutos (unos 180 km) por la N-623 y la A-8.

El balneario cuenta con estacionamiento propio y se encuentra bien señalizado desde las principales carreteras del norte del país, lo que facilita el acceso a quienes buscan una escapada de relax en un entorno natural e histórico.