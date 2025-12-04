Navidad es una época marcada por las fiestas, los regalos y los encuentros, pero para esta fecha, también llega un clásico de la época: la decoración de los hogares . Pese a que el arbolito con la estrella y sus adornos son infaltables, también hay otro elemento con gran tradición.

Se trata del pesebre, un elemento marcado por la tradición católica que está constituido por todos los personajes que formaron parte del relato bíblico del nacimiento de Jesús según lo cuenta la Biblia como los animales de granja, los reyes magos, María y José .

¿Cuál es la nueva tendencia en decoración para Navidad?

A pesar de que el pesebre suele estar al lado del arbolito en todos los hogares, para este 2025, esta decoración tradicional queda atrás y hay una nueva tendencia que pisa fuerte para darle un toque moderno, elegante y armonioso al hogar .

Se trata de los pesebres minimalistas, ideales para quienes buscan un ambiente más ordenado, con versiones más sencillas, pero con una carga simbólica y clásica. La clave para el armado está en la simpleza y el diseño cuidado.

Las figuras suelen ser estilizadas, de líneas simples y colores neutros como el blanco, el negro o la madera natural . Además, solo se utilizan los elementos esenciales y algún detalle simbólico, sin recargar de más el espacio.

¿Cómo crear la nueva decoración tendencia en Navidad?

Para armar tu propio pesebre minimalista, se pueden elegir figuras de madera o cerámica en tonos claros y ubicarlas en un lugar central y despejado. Algunas alternativas son elegir únicamente la canasta con un Jesús bebé o acompañado de María y José únicamente .

Alrededor, en tanto, se puede sumarle una luz cálida o una vela LED para resaltar las figuras sin sobrecargar el espacio. Además, se recomienda agregar un detalle natural como ramas verdes de laurel o romero para mantener el toque navideño.

¿Cuáles son los beneficios de este nuevo pesebre navideño?

El resultado es una decoración que se integra perfectamente a cualquier tipo de espacios , ya sean modernos o clásicos y que aporta un aire de calma y sofisticación al ambiente.

