Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 12 de diciembre que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el último antes del receso por Navidad.

Los trabajadores alcanzados por este asueto extra podrán realizar una mini escapada, ya que tendrán un descanso adicional y sumarán otros 3 días para aprovechar la llegada de las temperaturas altas tras el lunes 8 de diciembre que dará una jornada de feriado a nivel nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Viernes 12 de diciembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El viernes 12 de diciembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana largo de 3 días para poder descansar:

La Niña, Provincia de Buenos Aires.

Balneario Marisol, Provincia de Buenos Aires.

La Invencible, Provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes podrán disfrutar de un nuevo feriado el viernes 12 de diciembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 13 y el domingo 14 de diciembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 12 de diciembre

Se disuelve la Confederación Argentina.

Se inaugura el monumento al Ejército de los Andes en Mendoza.

Se celebra el Día Internacional de la Neutralidad.

Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal.

Día del Hincha de Boca.

Día de la Virgen de Guadalupe.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Inmaculada Concepción, desde el sábado 6 al lunes 8. De esta forma, los argentinos solo tendrán un fin de semana largo más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025

Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será el 8 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el Día de la Soberanía del 20 de noviembre, que se extendió del viernes al lunes con 4 días de descanso.

El próximo feriado para los argentinos será el 8 de diciembre , que dará paso a un fin de semana largo de 3 días. Luego, quedará el de Navidad el 25 de diciembre.

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

