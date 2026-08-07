Olvidar la clave de la tarjeta de débito ya no obliga a iniciar el trámite desde un cajero automático. Los clientes del Banco Provincia que utilizan Banca Internet Provincia (BIP) y cuentan con BIP Token pueden realizar el blanqueo de sus claves de forma online, sin necesidad de acercarse primero a una terminal.

Aunque el cambio definitivo de la clave sigue realizándose en un cajero de la Red Link, el proceso comienza desde el home banking, lo que agiliza el trámite y evita perder tiempo buscando una sucursal o un cajero habilitado.

Cómo recuperar la clave de la tarjeta desde el home banking BIP

Los usuarios que tengan activado BIP Token pueden iniciar el blanqueo de las claves PIN y PIL desde la plataforma de Banca Internet Provincia.

Para hacerlo deben seguir estos pasos:

Ingresar a BIP. Acceder al menú “Tarjetas”. Seleccionar la opción “Blanqueo PIN/PIL”. Elegir la tarjeta de débito correspondiente. Hacer clic en el ícono de la lupa en la columna de PIN o PIL. Generar el código de BIP Token. Confirmar la operación.

Una vez completado el proceso, el sistema dejará habilitado el blanqueo de la clave.

Qué pasa después de blanquear el PIN de la tarjeta de débito

Tras realizar el blanqueo, el usuario dispone de tiempo hasta las 00:00 del día hábil siguiente para generar una nueva clave.

Durante ese plazo deberá dirigirse a un cajero automático de la Red Link e insertar la tarjeta de débito.

Una vez que blanqueada la clave, los usuarios deberán acudir a un cajero automático para completar el proceso. (Fuente: Banco Provincia)

El sistema detectará que el PIN fue blanqueado y solicitará ingresar una nueva clave numérica de cuatro dígitos, que será la que quedará vigente para las próximas operaciones.

Qué diferencia hay entre las claves PIN y PIL

La tarjeta de débito utiliza dos claves para reforzar la seguridad de las operaciones.

La clave PIN es numérica, tiene cuatro dígitos y se solicita al ingresar la tarjeta en el cajero automático.

En cambio, la clave PIL está compuesta por tres letras y funciona como una autenticación adicional en operaciones consideradas de mayor riesgo, como las extracciones de efectivo.

Si también fue blanqueada desde BIP, el sistema pedirá crear una nueva la primera vez que se realice una operación en un cajero automático que requiera su utilización.