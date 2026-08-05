Los usuarios de Cuenta DNI ya pueden acceder al nuevo esquema de descuentos que el Banco Provincia preparó para agosto. Durante todo el mes habrá beneficios en comercios de cercanía, ferias, gastronomía, farmacias, librerías, garrafas y otros rubros.

Además de las promociones con reintegros de hasta el 40%, quienes tengan tarjetas de crédito vinculadas a la billetera digital también podrán pagar en hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos.

¿Cuáles son las promociones que ofrece Banco Provincia en agosto para quienes tengan Cuenta DNI? (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Todos los descuentos de Cuenta DNI que estarán disponibles durante agosto

El Banco Provincia renovó las promociones de Cuenta DNI con beneficios para distintos consumos cotidianos. Estos son los descuentos vigentes durante agosto:

Comercios de cercanía : 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. El reintegro máximo se alcanza con compras de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $15.000.

Garrafas : 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes y persona. El beneficio máximo se obtiene con compras de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $15.000.

Gastronomía : 25% de descuento todos los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y persona. Se alcanza con compras de $32.000.

YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope de $8.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $32.000 y no aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas : 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y persona. Se alcanza con compras de $50.000.

Librerías de texto : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Cómo acceder a los descuentos de Cuenta DNI

Para aprovechar las promociones es necesario realizar las compras en los comercios adheridos y pagar mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando alguno de los medios habilitados por el Banco Provincia.

Los reintegros se acreditan de acuerdo con las condiciones de cada promoción y respetan los topes establecidos para cada rubro, ya sean semanales o mensuales.

Es importante tener en cuenta que cada beneficio tiene un monto máximo de devolución, por lo que una vez alcanzado ese límite no se aplicarán nuevos reintegros hasta el período correspondiente.

Cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas

Además de los descuentos, el Banco Provincia mantendrá durante agosto el beneficio de hasta tres cuotas sin interés para quienes tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI.

La promoción estará disponible en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos y será válida para las compras realizadas mediante código QR desde la aplicación.

Desde la entidad bancaria recordaron que las promociones pueden utilizarse únicamente en los locales adheridos y respetando las condiciones particulares de cada beneficio, por lo que recomiendan consultar previamente la disponibilidad antes de realizar la compra