El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que “el único mecanismo de inyección de liquidez y monetización que aplicará la entidad será la compra de dólares”. En el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) de junio, justo en un momento en que el mercado sigue con atención el ritmo de la liquidez y las tasas luego de que el roll over de la última licitación del Tesoro fuera más alto de lo esperado y presionara los rendimientos al alza.

Sostuvo, además, que uno de los desafíos es “que el ahorro en dólares permanezca dentro del sistema financiero para financiar crédito e inversión” y relativizó el dato de formación de activos externos. También descartó cambios en el cepo a empresas.

“En Argentina el problema del frente externo siempre radica en que sobran pesos para la cantidad de dólares que ingresan, no en los dólares”, dijo. Y con esa definición, el presidente del BCRA explicó por qué el Gobierno busca que el ahorro en moneda extranjera deje de permanecer fuera del sistema financiero y pase a financiar crédito e inversión en la economía local.

Además, analizó el efecto negativo de la formación de activos externos (FAE) en la economía argentina. “Estamos trabajando para que ese ahorro se invierta en Argentina”, destacó Bausili, a la vez que indicó que los argentinos históricamente ahorran en dólares y planteó que “el objetivo es que esos recursos permanezcan dentro del sistema financiero argentino para transformarse en crédito e inversión”.

Dólares al sistema financiero

No obstante, sostuvo que la compra de dólares por parte del sector privado no implica necesariamente que esos fondos abandonen la economía. Según explicó, “una parte creciente de esos dólares permanece dentro del sistema financiero local y el objetivo del Gobierno es profundizar esa tendencia”.

En ese sentido, el funcionario aseguró que busca “consolidar el crédito en dólares”, pero insistió en que para eso suceda los dólares tienen que ir al sistema financiero local y no al exterior.

De hecho, ese planteo ocupa un lugar central en el Informe de Política Monetaria. El Banco Central sostiene que Argentina posee uno de los mayores niveles de ahorro privado en moneda extranjera fuera del sistema financiero y que uno de los principales desafíos es lograr que esos dólares se incorporen a la intermediación financiera para transformarse en crédito e inversión.

El documento explica que, tras la flexibilización cambiaria, una mayor proporción de los dólares comprados para atesoramiento permanece depositada en bancos locales. También señala que el crecimiento del crédito en moneda extranjera todavía enfrenta limitaciones regulatorias, ya que los depósitos en dólares sólo pueden prestarse, en términos generales, a empresas que generan ingresos en esa moneda.

En ese contexto, el Banco Central plantea que consolidar el ahorro dentro del sistema financiero local es una condición necesaria para profundizar el financiamiento en dólares sin comprometer la estabilidad del sistema.

El cepo no se toca

Por último, consultado sobre una eventual flexibilización de las restricciones cambiarias que todavía alcanzan a las empresas, Bausili sostuvo que “no vemos razones para avanzar en esa dirección en el corto plazo”.

“No nos parece necesario incurrir en el levantamiento de las restricciones cambiarias que hoy hay sobre las empresas porque muchas están operando en el mercado financiero sin problemas y no tenemos un freno en el frente externo, o sea, en el ingreso de dólares”, apuntó. Así, dejó en claro que el frente externo no presenta hoy tensiones que justifiquen un cambio de estrategia.