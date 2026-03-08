Durante años, los roperos tradicionales con puertas fueron la opción preferida para guardar la ropa en la mayoría de los hogares. Además de proteger las prendas del polvo, su diseño cerrado permitía ocultar el desorden y mantener el dormitorio visualmente limpio. Sin embargo, en los últimos meses una nueva tendencia internacional está ganando terreno y cambiando por completo la manera de organizar los espacios. Se trata de una propuesta que ya es furor en Europa y que reemplaza el ropero cerrado por un armario abierto, sin puertas y con módulos a la vista. La nueva tendencia consiste en eliminar las puertas del armario y convertir el espacio de guardado en un placard abierto, donde toda la ropa, zapatos y accesorios quedan completamente visibles. Lejos de ser un simple cambio estético, este formato permite visualizar de un vistazo todas las prendas, lo que agiliza la rutina diaria y vuelve al mueble parte integral de la decoración. En dormitorios pequeños, este estilo es clave porque elimina las barreras visuales que generan las puertas y los frentes voluminosos de los roperos tradicionales. El resultado es una habitación que se siente más amplia, liviana y luminosa, con una estética moderna que se integra fácilmente a distintos estilos de interiorismo. Este tipo de armarios suele construirse con módulos configurables de metal o madera clara, que permiten ajustar estantes, barrales y cajones según las necesidades del usuario. El auge del ropero sin puertas se explica por sus beneficios: