La cocina es uno de los lugares donde más atención deberíamos poner si buscamos mejorar nuestra salud. Muchos cambios empiezan en los utensilios que usamos todos los días, incluso en aquellos que parecen inofensivos. Ese es el caso de las tablas de cortar, un básico que comienza a perder terreno frente a una opción más segura y fácil de mantener: el vidrio templado. Aunque las tablas de madera estuvieron presentes en casi todos los hogares, hoy son el centro de las advertencias de especialistas en seguridad alimentaria. Su superficie porosa puede retener humedad, restos de comida y bacterias, un escenario que abre la puerta a intoxicaciones o contaminación cruzada. Los expertos coinciden en un punto clave: la madera necesita un cuidado mucho más estricto del que la mayoría de las personas le da. Si no se higieniza de forma correcta, puede convertirse en un foco de crecimiento bacteriano. En cocinas profesionales ya se usa el sistema de varias tablas para evitar riesgos. La tendencia ahora llega a los hogares, donde cada vez más usuarios buscan materiales que ofrezcan seguridad y durabilidad sin sumar trabajo extra. Aquí aparece el vidrio templado, un material que avanza como nueva superficie de corte por sus ventajas en higiene y mantenimiento. La principal diferencia con la madera es la porosidad. El vidrio no absorbe líquidos, no retiene olores y no guarda restos de alimentos, algo clave para evitar contaminación entre ingredientes crudos y cocidos. Entre los beneficios más destacados: Si bien no se recomienda usarla en el lavavajillas para evitar choques térmicos, su limpieza manual es rápida y deja la superficie como nueva en segundos. Además de las ventajas sanitarias, las tablas de vidrio son estéticas. Su estilo minimalista combina con cualquier cocina y permite tener varias piezas sin ocupar demasiado espacio.Incluso pueden funcionar como bandeja para quesos o picadas en reuniones informales, algo que las vuelve más versátiles que las tradicionales.