Durante décadas, el sillón fue el centro del living. Sin embargo, en 2025 esta pieza icónica comienza a ceder terreno. Las nuevas tendencias en diseño apuestan por muebles más versátiles, ligeros y adaptados a estilos de vida personalizados. El diseño de interiores evoluciona junto con los hábitos. Hoy, las viviendas son más pequeñas y las personas buscan optimizar cada rincón. A esto se suman dos factores clave: el auge del minimalismo y la preferencia por espacios flexibles. En este contexto, los sillones grandes y fijos ya no encajan en hogares modernos. La alternativa que gana terreno son los puffs gigantes. Su diseño sin estructura rígida, relleno con bolitas de poliestireno expandido u otros materiales, se amolda al cuerpo y brinda soporte completo, lo que los convierte en la opción ideal para descansar y relajarse. Además, son extremadamente versátiles: Disponibles en una amplia variedad de formas, tamaños y tejidos, los puffs se adaptan a cualquier estilo decorativo y aportan un toque contemporáneo. Quienes eligen esta opción podrán disfrutar: Antes de reemplazar el sillón por un puff, se debe considerar lo siguiente: