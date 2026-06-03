Con el invierno a punto de empezar y la reciente llegada de las bajas temperaturas, ya empiezan a aparecer las nuevas tendencias 2026 para el abrigo. Si bien muchas personas optan por utilizar un buzo oversize o menos estrecho, existen otras opciones que estilizan aún más el outfit.

Estas prendas marcan el fin de la hegemonía de los buzos en los outfits, ya que ofrecen diseños más sofisticados y versátiles. Estas tendencias marcan la agenda de la moda que se utilizó durante la última temporada europea y en Estados Unidos.

Las nuevas tendencias de abrigo para el invierno 2026

Pese a que algunas prendas ya vienen de temporadas anteriores, muchos de estos abrigos se mantendrán para estos meses.

1. Suéteres de cuello alto

Estas prendas de abrigo son las que más retumban en las pasarelas de Europa para la temporada de frío. Su principal ventaja es que se pueden adaptar a vestimentos tanto formales como informales.

En la misma línea, pueden estar confeccionados por tejidos gruesos o livianos.

yganko/Vecteezy

2. Bomber jackets

Estas camperas regresan de forma triunfal para la temporada 2025 y ofrecen una mezcla entre lo sofisticado y urbano. Están fabricadas de cuero, gamuza y otras telas que son tendencia.

Si bien el color más elegido es el negro, también hay otras opciones como el verde militar o los plateados.

3. Camperas con cortes estructurados

Estos abrigos se destacan por las capuchas amplias, los cierren frontales y las mangas abultadas. Principalmente, se ofrece en colores negros y blancos sobrios sin muchos detalles.

4. Chalecos acolchonados

Estos chalecos son la tendencia europea porque al ser oversize ofrecen comodidad y abrigo. Además, pueden utilizarse por encima de un sweater para levantar aún más el estilo.

5. Tapados largos de lana

Estos tapados continúan dominando la moda invernal por ser un básico infaltable en el placard. En esta ocasión, se reinventaron para ser cortes más relajados y de texturas suaves.