La reforma laboral comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos en el sector privado con la puesta en marcha del denominado “banco de horas”, un mecanismo que modifica la forma en que las empresas pueden administrar las jornadas laborales y que genera interrogantes entre trabajadores y especialistas.

Aunque las horas extras no desaparecen, el nuevo esquema habilita una alternativa que podría cambiar la manera en que se compensan los períodos de mayor actividad dentro de las compañías.

Qué es el banco de horas y por qué genera debate

El sistema permite que las horas trabajadas por encima de la jornada habitual no necesariamente se paguen como extras, sino que puedan acumularse para ser compensadas posteriormente con descansos, reducción de jornada o días libres.

En la práctica, el trabajador genera un saldo de horas a favor que puede utilizar cuando la actividad disminuye.

La lógica detrás del modelo es otorgar mayor flexibilidad a las empresas para adaptarse a cambios de demanda o producción sin recurrir a suspensiones o reducciones salariales.

La primera empresa que comenzó a aplicarlo

El primer antecedente concreto surgió en el sector industrial.

Mirgor acordó con SMATA un esquema de compensación de hasta 200 horas dentro de un período de 12 meses para sus plantas ubicadas en Garín y Baradero.

La implementación comenzará en julio y permitirá ajustar las jornadas laborales según las necesidades productivas de la compañía.

¿Desaparecen las horas extras?

La respuesta es no. Las horas extras continúan existiendo y mantienen los recargos previstos por la legislación laboral:

50% adicional en días hábiles.

100% adicional los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.

Sin embargo, la novedad es que ahora pueden ser compensadas mediante tiempo de descanso en lugar de abonarse, siempre que exista acuerdo entre las partes.

Por ese motivo, muchos trabajadores se preguntan si el nuevo sistema podría afectar ingresos que históricamente representaban un complemento importante del salario mensual.

La nueva ley permite trabajar hasta 12 horas extra: qué pasará con los fines de semana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué cambió con la reforma laboral

Antes de la reforma, los sistemas de compensación de horas debían surgir obligatoriamente de convenios colectivos.

La Ley de Modernización Laboral incorporó una novedad importante: ahora también pueden establecerse mediante acuerdos individuales y voluntarios firmados entre empleador y trabajador.

Para ello deben cumplirse determinadas condiciones:

Formalización por escrito.

Registro fehaciente de las horas acumuladas.

Acceso de ambas partes a la información.

Respeto de los descansos mínimos legales.

El punto que más preocupa a los especialistas

Uno de los aspectos más debatidos es si la aceptación del banco de horas será realmente voluntaria en todos los casos.

Especialistas en derecho laboral advierten que existe una diferencia de poder entre empleadores y trabajadores que podría influir en las negociaciones.

Además, señalan que en algunos sectores donde las horas extras representan una parte significativa de los ingresos, la sustitución del pago por tiempo libre podría impactar directamente en el salario de bolsillo.

Cuál es el límite de horas que puede trabajar un empleado

La implementación del banco de horas no elimina las normas vigentes sobre descanso laboral.

Actualmente continúan vigentes límites que establecen:

Descanso mínimo entre jornadas.

Tope semanal de horas trabajadas.

Restricciones sobre la duración máxima de determinadas jornadas.

Diversos especialistas consideran que, aun bajo este nuevo esquema, seguirían aplicándose límites diarios que impedirían compensar jornadas excesivamente extensas.

Qué impacto puede tener en el Impuesto a las Ganancias

El sistema también genera efectos tributarios.

Cuando las horas extras se pagan con recargo, suelen aumentar temporalmente la base imponible utilizada para calcular las retenciones de Ganancias.

Con el banco de horas, en cambio, el salario mensual tiende a mantenerse más estable durante todo el año.

Esto podría evitar saltos bruscos en la carga tributaria de algunos trabajadores durante los períodos de mayor actividad.

Un modelo que recién comienza

La puesta en marcha del banco de horas marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones laborales argentinas.

Mientras las empresas destacan la flexibilidad que aporta para adaptarse a los ciclos productivos, sindicatos y especialistas siguen de cerca su implementación para determinar cómo impactará sobre los salarios, los tiempos de descanso y las condiciones laborales de millones de trabajadores.

Por ahora, las horas extras siguen existiendo, pero la forma de compensarlas podría comenzar a cambiar en cada vez más sectores.