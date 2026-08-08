Impacto de la suspensión de pensiones en jubilados colombianos y su estabilidad financiera (foto: Shutterstock).

Colpensiones ha generado preocupación entre los afiliados que se encuentran en el rango de 55 a 60 años. La entidad ha señalado que la pensión de vejez no se otorga de manera automática y que es necesario llevar a cabo un trámite obligatorio. Este procedimiento, si no se realiza antes de alcanzar la edad legal, puede resultar en la negativa del acceso a la mesada. El riesgo es considerable: fallos no corregidos a tiempo pueden excluir al trabajador del sistema pensional.

La alerta se dirige de manera particular a aquellos que se encuentran a pocos años de alcanzar la edad de jubilación y que todavía no han examinado su situación real en relación con el sistema público de pensiones en Colombia.

¿Cuál es el trámite obligatorio que exige Colpensiones antes de pensionarse?

Es fundamental llevar a cabo la revisión y validación de la historia laboral. Colpensiones requiere que los afiliados que estén a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión —57 años para mujeres y 62 para hombres— se aseguren de que todas sus semanas cotizadas estén correctamente registradas.

Este procedimiento no es opcional ni superfluo. En caso de que la historia laboral presente vacíos, errores o inconsistencias, el reconocimiento de la pensión se detendrá hasta que se realicen todas las correcciones necesarias. En ciertas situaciones, si no se actúa con la debida celeridad, el proceso podría tornarse irreversible.

Colpensiones emitió una advertencia importante dirigida a miles de trabajadores que se encuentran próximos a la jubilación. (Montaje EC)

¿Por qué es importante revisar la historia laboral en Colpensiones entre los 55 y 60 años?

La historia laboral constituye el documento determinante para establecer si una persona cumple con las semanas mínimas exigidas por la ley. Un error en este registro puede tener como consecuencia que, a efectos burocráticos, el afiliado no cumpla con el requisito, a pesar de haber trabajado durante toda su vida.

Se ha comprobado que Colpensiones ha identificado que muchos ciudadanos colombianos solamente revisan su historial laboral una vez alcanzada la edad de pensión. En ese momento, los procesos para corregir errores pueden extenderse durante meses o incluso años, lo que retrasa la jubilación y deja al trabajador sin ingresos pensionales a lo largo de dicho periodo.

Consulta tu historia laboral en Colpensiones: guía paso a paso

El procedimiento es sin costo alguno y no requiere intermediarios. Los pasos fundamentales son:

Acceder al portal oficial de Colpensiones .

Ingresar a la Zona Transaccional y dirigirse a la Sede Electrónica .

Iniciar sesión utilizando usuario y contraseña, o crear una cuenta en caso de no poseerla.

Descargar la historia laboral y examinarla con minuciosidad.

En caso de identificar discrepancias, el afiliado deberá presentar una solicitud de corrección y proporcionar documentos de respaldo como certificados laborales, desprendibles de pago, contratos o constancias del empleador.

Colpensiones alerta: quiénes pueden perder su pensión y por qué

Colpensiones enfatiza que la pensión no se activa de forma automática: es imperativo que el afiliado adopte un papel proactivo para salvaguardar su derecho.

El mayor riesgo recae en aquellos trabajadores que se encuentran próximos a la edad de jubilación y nunca han verificado su información. Un error en el número de cédula, en el nombre, en la fecha de nacimiento o en los períodos cotizados puede representar un obstáculo insalvable si no se corrige antes de comenzar el trámite pensional.

Al revisar el historial, es esencial prestar atención a:

Empleadores que no aparecen registrados.

Aportes incompletos o periodos con cotizaciones faltantes.

Fechas erradas de ingreso o retiro laboral.

Datos personales mal digitados.

Ignorar estos aspectos puede resultar en años de espera o, en el peor de los escenarios, la pérdida del derecho a la pensión.

El incumplimiento en la revisión y corrección de la historia laboral puede ocasionar serias repercusiones: