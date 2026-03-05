Adidas, una de las marcas más importantes a nivel mundial en indumentaria deportiva, lanzó una liquidación de productos esta semana en la que se ofrecen zapatillas, camisetas e indumentaria deportiva desde 40% off. Los usuarios deberán ingresar a la página web y dirigirse al botón “Hasta 40% off”, donde encontrará el outlet de zapatillas y ropa en oferta. Los usuarios podrán utilizar el Código ADI20 para realizar las compras en todo el catálogo de online sale con descuento de 20% adicional. Además: Hay un amplio catálogo de ropa, sin embargo, se debe tener en cuenta que en algunos productos solo encontrará algunos talles o número específicos, ya que se tratan de colecciones pasadas.