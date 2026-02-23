El bicarbonato se convirtió en un gran aliado a la hora de limpiar y cuidar la casa, ya que cuenta con propiedades claves que lo hacen útil hasta en las macetas y el jardín. Muchas personas eligen usar sus propiedades limpiadoras al agregar una cucharadita al lavarropas. El bicarbonato es una sustancia alcalina suave que regula el pH del agua al neutralizar el exceso de acidez y mejora la acción de los tensioactivos del detergente. En la misma línea, absorbe y neutraliza las moléculas que producen malos olores, por lo que es especialmente útil en ropa deportiva, medias, toallas húmedas y ropa guardada. Otra de sus propiedades es que es capaz de suavizar aguas duras. Es decir, el agua contiene grandes cantidades de minerales como calcio y magnesio, puede reducirlos y hacer que el detergente sea más efectivo. Muchas personas lo utilizan como un blanqueador. Si bien no es tan fuerte como la lavandina, es ideal para remeras blancas, sábanas y toallas. Es útil para mantener el lavarropas operativo, ya que al agregar bicarbonato se reduce la acumulación de jabón en el tambor y disminuye los olores. Los expertos en limpieza recomiendan aplicar una cucharada sopera (entre 15 y 20 gramos) por cada ciclo de lavado. En la medida de los posible, mezclar el bicarbonato con el detergente o colocarlo directamente en el tambor cuando esté a medio llenar con agua.