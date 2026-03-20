Adidas presentó hoy la camiseta alternativa que la Selección Argentina utilizará en el Mundial, un diseño que marca el regreso del icónico trifolio de adidas Originals al máximo escenario del fútbol mundial luego de 36 años de ausencia. La nueva indumentaria tiene una base de color negro con detalles en azul, celeste y blanco, colores que, según la marca, celebran las diferentes expresiones culturales que existen a lo largo y a lo ancho del país. La camiseta luce el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino con sus tres estrellas y el parche de Campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022, además del trifolio de adidas Originals. En la parte dorsal del cuello se incorpora un logo con la inscripción “Argentina” y el Sol de Mayo. La campaña de lanzamiento cuenta con la presencia de Lionel Messi y decenas de figuras del seleccionado mayor, entre ellos Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Franco Mastantuono y Giovani Lo Celso. También participaron jugadoras como Kishi Núñez, Agostina Holzheier y Francisca Altgelt. En cuanto al aspecto técnico, la camiseta está confeccionada con tejido jacquard para lograr un acabado más ligero que permite mayor libertad de movimiento en el campo. Las clásicas tres tiras en los hombros fueron aplicadas con un patrón de costura en espiga, diseñado para mejorar la transpirabilidad. Para afrontar climas exigentes, los tejidos incorporan los últimos materiales CLIMACOOL+ de Adidas, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los jugadores secos durante más tiempo. Los tejidos elásticos mecánicos con diseño 3D completan una propuesta técnica pensada para la alta competencia. Sam Handy, Director General de Fútbol de la compañía, explicó el espíritu detrás de los nuevos diseños: “A medida que nos acercamos a una Copa Mundial inmensa, recorriendo tres increíbles países anfitriones, sentimos que era un momento oportuno e inspirador para traer el trifolio de vuelta al escenario más importante del fútbol mundial.” Handy agregó que “la camiseta es quizás la representación más fiel” de una era decisiva en la cultura futbolística, cuyos diseños “trascienden cómodamente el campo y las tribunas.” El lanzamiento también tiene su epicentro en Buenos Aires, con una intervención especial sobre la Avenida Corrientes. A lo largo del día, distintos puntos de esa arteria emblemática serán intervenidos con iniciativas y elementos de campaña, creando un recorrido inmersivo para los transeúntes. Vale destacar que, junto a la camiseta argentina, Adidas lanzó hoy las equipaciones alternativas de otras 24 federaciones que patrocina, incluyendo 13 países ya clasificados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La nueva camiseta ya está disponible desde hoy, viernes 20 de marzo, en la app de Adidas y en tiendas seleccionadas de todo el país.