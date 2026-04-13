En el actual contexto económico, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las opciones más consideradas por los inversores que buscan preservar el valor de sus ahorros con un rendimiento previsible. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó su comparador de tasas a 30 días y muestra diferencias significativas entre los distintos bancos. De esta forma, los inversionistas pueden valorar qué alternativa se adapta mejor a sus proyecciones de ganancia y accesibilidad. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios. Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: