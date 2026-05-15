Uno de los principales desafíos para los inversionistas es que el dólar tiene el mismo precio hace casi un año. En este sentido, el BCRA decidió bajar las tasas de interés de plazo fijo y así, muchos bancos ya pagan menos del 20% anual para depósitos mensuales. En este contexto, los ahorristas buscan cuidar sus pesos y evitar perder contra la inflación. Por eso, hoy te contamos cuáles son los bancos con mejores ganancias para plazos fijos en pesos, en un contexto de tasas en revisión y competencia creciente entre bancos públicos, privados y digitales. Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual): Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo específico a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios. Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que finalice el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: