Para los inversores más tradicionales que priorizan contar con retornos asegurados, los depósitos a plazo fijo continúan siendo las herramientas de resguardo más recomendadas. Sin embargo, es esencial conocer cuáles son las entidades bancarias que más beneficios ofrecen por los ahorros para elegir la opción más favorable. Por ello, conoce cuál es el ranking de los depósitos más rentables de mayo compartido por HelpMyCash. Para los inversores que buscan salvaguardar sus ingresos ante el incremento de precios, las inversiones a largo plazo con tasas fijas representan una opción conveniente. De estas, las que proporcionan mayor compensación son: En primer lugar, el Depósito Flexible Avantio de Banca March ofrece un interés del 2,50% Tasa Anual Equivalente (TAE) durante 12 meses. Requiere un importe mínimo de 30.000 euros y cuenta con Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 100.000 euros en España, lo que lo convierte en una opción destacada para ahorradores. El Depósito Confianza Más DB destaca entre los mejores depósitos a plazo fijo en España a largo plazo, ofreciendo un interés de hasta 3,25% TAE durante 12 meses. Se requiere un importe mínimo de 25.000 euros y cuenta con la garantía del FGD de hasta 100.000 euros. La contratación se realiza a través de Deutsche Bank. El Depósito Respira a 6 meses de Arquia Banca ofrece una atractiva TAE del 2,50% para importes mínimos desde 10.000 euros. Este producto cuenta con un fondo de garantía de 100.000 euros en España, asegurando la inversión. Se puede contratar directamente en Arquia Banca.