Banco Provincia se la juega y lanza la mejor promoción en carnicerías durante junio: cuánto se podrá ahorrar con Cuenta DNI y qué días Fuente: Archivo

Banco Provincia renovó los beneficios de Cuenta DNI para junio y confirmó nuevos descuentos en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, uno de los rubros más utilizados por los usuarios de la billetera virtual.

La promoción permitirá ahorrar miles de pesos por semana y se aplicará automáticamente al pagar con la aplicación en locales adheridos de toda la provincia.

Cómo será el descuento en carnicerías y comercios de cercanía con Cuenta DNI

Durante junio, Cuenta DNI ofrecerá un 20% de descuento en comercios de cercanía, categoría que incluye carnicerías, granjas y otros negocios barriales.

Banco Provincia se la juega y lanza la mejor promoción en carnicerías durante junio: cuánto se podrá ahorrar con Cuenta DNI y qué días Fuente: Archivo

El beneficio estará disponible:

De lunes a viernes.

Con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

Alcanzando el máximo con consumos de $30.000.

El descuento se acreditará automáticamente en la cuenta del usuario después de realizar la compra con la billetera virtual.

Cuánto se puede ahorrar con la promoción de Cuenta DNI

Con el nuevo esquema de reintegros, quienes aprovechen el beneficio todas las semanas podrán ahorrar hasta $ 24.000 durante junio solamente en compras realizadas en comercios adheridos.

Desde Banco Provincia explicaron que la billetera virtual continuará ofreciendo promociones en otros rubros como supermercados, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses.

Todos los beneficios con Cuenta DNI en junio

Junto con los descuentos en carnicerías y comercios de cercanía, los usuarios de Cuenta DNI podrán disponer de una amplia red de promociones en el mes.

Banco Provincia se la juega y lanza la mejor promoción en carnicerías durante junio: cuánto se podrá ahorrar con Cuenta DNI y qué días Fuente: Archivo

El resto de las promociones son:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Nuevo beneficio en Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.

Banco Provincia amplió los descuentos con Cuenta DNI en suoermercados

En el mes de junio, aquellas personas que tengan Cuenta DNI tendrán la posibilidad de aprovechar descuentos en supermercados de lunes a viernes.

Las promociones más destacadas para el sexto mes del año son: