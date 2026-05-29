La morosidad del crédito es un tema central en la agenda del sistema financiero argentino y la polémica entre los bancos y las fintechs se cuela en ese tema. Los bancos les achacan haber cobrado tasas muy altas con una tendencia de desaceleración en la inflación. En los hechos, la mora en el sistema bancario es del 11,6% a abril de este año, en tanto, en las billeteras, llega al 22%, con actores que están en el 30%. Del otro lado señalan que “el universo fintech es muy grande y no todas tienen la misma situación”.

“No es justo que entremos todos en la misma bolsa como si tuviésemos una mora del 30% como la empresa que encabeza el listado cuando estamos casi en la mitad de eso”, señalaron a El Cronista desde un player de billeteras virtuales de los más grandes.

Así lo explicó a este medio Diego Demarco, director de la Maestría en Fintech del ITBA: “Pese a que las fintech representan un 10% del total del crédito, es importante notar que las más chicas tienen menos contribución sobre la mora total, aunque muchas puedan tener una tasa de mora un poco más alta del promedio. Nosotros lo que tratamos de hacer un poco, es ver la película completa y ver la dinámica”.

En ese sentido, dijo que ven que el crédito fintech en los últimos dos años prácticamente en cantidades se duplica y algunas empresas vieron un crecimiento muy fuerte en su cartera sana.

Radiografía del crédito fintech

En Mercado Pago, por ejemplo, ese número se incrementó el 130% en un año y medio. En 2025, más de 1 millón de personas accedieron a su primer crédito formal a través de esa billetera. Eso equivale a 1 de cada dos personas que tomaron deuda en el sistema.

Claro que los montos que dan las billeteras son menores a los de los bancos. En Mercado Pago, por ejemplo, parten desde los $ 5500. Las tasas varían según el usuario. En los préstamos personal puede estar en 50% y a empresas, parten desde el 40%. El nivel aplicado depende del riesgo que implica cada cliente.

Se utilizan más de 3000 variables para calificar al deudor y, hoy, las tasas muy altas representan una parte muy chica de la cartera

“El ratio de mora de Mercado Pago se encuentra en línea con el de los principales bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas. Este nivel de irregularidad es comparable al de la banca privada, aun cuando incluimos a segmentos que el sistema tradicional suele considerar de mayor riesgo, y está significativamente por debajo del promedio de irregularidad de entidades no bancarias”, sostienen en esa empresa.

Los incobrables, en nivel bajo

Y, según pudo saber este medio, el porcentaje de incobrables se ubica abajo del 2%. Asimismo, las variables que aplican para evaluar a sus tomadores de préstamos son muy similares a las que utilizan los bancos tradicionales. Eso no es menor dado que Mercado Pago tiene un porcentaje relevante de la cartera fintech.

Lo cierto es que la velocidad de crecimiento incidió en un nivel de mora tan elevado. “Venías con un proceso de desinflación muy rápido, con unas tasas que caen más lento y esto genera que te haya subido la mora en este último año”, detalló Demarco. Y agregó que, ahora, el costo de fondeo de los bancos y de la fintech está empezando a bajar.

Caen las tasas

Las tasas han empezado a bajar y en el sector ven que hay una perspectiva de recuperación de la mora hacia adelante. En ese sentido, Demarco señala que ellos calculan los roll rates, que son el porcentaje de la deuda que estaba en situación 1 y pasó a situación 2, y los siguen muy de cerca.

“Mientras más alto es eso, quiere decir que la mora se acelera y, si cae, es que va disminuyendo. Ahí, vemos que venían creciendo y llegó a número de entre el 2% y 3%, cuando en una situación muy estable era menos, estaba alrededor de 1,5% o por ahí”, dijo.

“Después ese pico empezó a bajar”, describió. Eso explicaría que “empezó una estabilización y lo peor ya pasó”. Y anticipó que esa tendencia va a seguir y el tema de la mora se va a ir digiriendo lentamente.