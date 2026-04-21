Tal como adelantó El Cronista, la provincia de Chubut sale este martes a las 10 a hacer un roadshow para buscar hasta u$s 650 millones en el mercado internacional con una emisión de deuda bajo formato 144A / Reg S y ley de Nueva York, en una operación estructurada con garantía sobre regalías hidrocarburíferas. El instrumento, denominado en dólares CCL, apunta a inversores institucionales y se inscribe en la ventana de mayor apetito por riesgo argentino tras la compresión reciente del riesgo país. Según pudo saber este medio, el bono tendrá un plazo de 10 años, con una vida promedio de 6,6 años, e incorporará un esquema de amortización escalonada: comenzará a devolver capital recién a partir del tercer año y lo hará en 28 cuotas trimestrales. Este diseño busca aliviar las necesidades de caja en el corto plazo y ofrecer previsibilidad en los pagos hacia adelante. Los intereses también serán trimestrales, mientras que el cupón se definirá en el proceso de licitación. El punto central de la colocación es la garantía. Chubut cede el 72,15% de regalías específicas como respaldo inicial y, una vez cancelados compromisos previos como el BOCADE, se incorporarán también regalías vinculadas a Pan American Energy (PAE) en su totalidad. Esto configura una estructura más cercana a un crédito colateralizado que a un bono provincial tradicional, con flujos atados directamente a la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta y otras áreas productivas. Al respecto, una alta fuente del mercado y con conocimiento de la operación aseguró: “Como el bono va a estar garantizado por regalías seguramente la tasa vaya a estar en un dígito a pesar de sus fundamentos”. Y agregó: “Entre las provincias que seguimos de cerca Chubut es la que tiene mayor déficit fiscal y la que mayor deterioro fiscal mostró en el último año. los números fiscales están muy expuestos al ciclo económico, el tipo de cambio real y los precios de los hidrocarburos por la importancia del sector energético en los ingresos de la provincia”. El experto concluyó: “El apalancamiento es algo alto en 24,5% de los ingresos operativos y la liquidez es algo ajustada en relación a un perfil de vencimientos algo exigente, pero con esta colocación lograría despejar considerablemente esas necesidades de financiamiento en moneda extranjera”. El destino de los fondos combina refinanciamiento y gasto. Por un lado, se utilizarán para recomprar títulos BOCADE con vencimiento en 2030, lo que permite extender el perfil de vencimientos. Por otro, una parte se destinará al financiamiento de obras públicas, un factor que podría incidir en la percepción de riesgo por parte de los inversores. La licitación está prevista para el jueves 23 de abril hasta las 14:00, mientras que la liquidación se realizará el miércoles 29 de abril (T+4), en línea con los estándares internacionales para este tipo de operaciones.