Telecom Argentina, la principal compañía de comunicaciones del país, concretó ayer una emisión de obligaciones negociables Clase 27 que, tras haber recibido ofertas por u$s 2427 millones, adjudicó por u$s 600 millones. La tasa y la duración son la menor y la más extensa desde el 2019, informó Telecom.

Los títulos se estructuraron a 10 años, con un promedio de 9,5 años. Se colocaron a una tasa de interés fija nominal anual del 8,5% con un rendimiento del 8,625 por ciento.

“Este rendimiento resultó el más bajo de todas las emisiones internacionales de la compañía desde 2019, y a la vez registró una compresión de 50 puntos básicos frente a la referencia inicial brindada al mercado”, explicó.

Telecom, que adquirió Telefónica de Argentina y aguarda autorización regulatoria para funcionar unificadamente, sostuvo que “el éxito de la colocación fue posible gracias al marco de estabilidad macroeconómica alcanzado por el país, como resultado de las políticas implementadas por el Gobierno, que fortalecieron la previsibilidad, la confianza de los inversores y las condiciones del mercado”.

Los fondos se destinarán a la gestión activa del perfil de deuda, incluyendo refinanciación de pasivos existentes, entre ellos préstamos asociados a la adquisición de Telefónica. “En paralelo, la operación permite continuar respaldando el plan de inversiones, que durante 2025 ascendió a aproximadamente u$s 2000 millones”, dijeron.

Participaron J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citi y Deutsche Bank Securities como global coordinators y joint bookrunners en el exterior, y Santander Argentina, ICBC, Macro Securities, Balanz Capital, Latin Securities y Banco CMF S.A.