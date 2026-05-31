La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó la creación de los primeros ETF locales y habilitó una nueva categoría de instrumentos para el mercado argentino que permitirá replicar índices bursátiles, financieros y canastas de activos mediante vehículos de inversión negociados en Bolsa.

Se confirmó de ese modo un anticipo de El Cronista respecto de la aceleración de un proceso para poner en marcha instrumentos destinados a atraer inversiones en dólares del público, que tras atravesar las iniciativas de consulta se hizo pública el viernes.

La decisión quedó plasmada en las resoluciones generales 1142 y 1143, publicadas el último viernes, que incorporan dos estructuras diferentes para desarrollar este tipo de productos: los Fondos Comunes de Inversión Abiertos ETF (FCIA ETF) y los Certificados de Valores Argentinos Exchange Traded Product (CEVA ETP).

Una posibilidad inmediata sería la de un ETF del S&P Merval. Pero también tanto un ETF de energía que agrupara empresas como YPF, Pampa Energía y TGN o TGS, o del segmento financiero se concentrarían bancos como Galicia, BBVA y Macro

La medida completa un proceso que la CNV había puesto en consulta pública en marzo y que había sido anticipado por el organismo como parte de su estrategia para ampliar la oferta de instrumentos disponibles en el mercado de capitales local.

Las inversiones en ETF a nivel global vienen batiendo récord, sobre todo a partir de la autorización en EE.UU. de los índices de Bitcoin, hace más de un año.

Los activos invertidos en la industria global de ETF alcanzaron un nuevo hito: los activos bajo gestión treparon a un récord de u$s 21,91 billones a nivel mundial. Durante abril, la industria de ETF captó ingresos netos por u$s 218.970 millones, lo que elevó los ingresos netos acumulados en el año a un récord de u$s 856.380 millones, según un informe de la consultora global ETFGI.

Qué son los ETF

Los ETF, ampliamente utilizados en los mercados internacionales, son vehículos que permiten invertir en una cartera diversificada de activos mediante la compra de una sola especie negociable. Su principal característica es que buscan replicar de manera pasiva el comportamiento de un índice, sector económico o canasta de activos.

A través de la nueva reglamentación, ahora esas estructuras podrán desarrollarse bajo normativa argentina y negociarse en mercados locales.

“Un paso histórico para el mercado de capitales argentino con la primera reglamentación de un régimen de ETF locales, estructurados a través de FCIA ETF y CEVA ETP”, definió el presidente de la CNV, Roberto Silva

La CNV señaló que los nuevos instrumentos permitirán canalizar inversiones en productos que sigan el desempeño de índices de referencia bursátiles o financieros y brindarán a los inversores una alternativa adicional de diversificación.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, definió la medida como “un paso histórico para el mercado de capitales argentino con la primera reglamentación de un régimen de ETF locales, estructurados a través de FCIA ETF y CEVA ETP”.

“Esta normativa amplía las alternativas de inversión disponibles, fomenta una mayor diversificación y acerca nuevas herramientas a los inversores. Además, avanzamos en la modernización del régimen de oferta pública de CEDEAR y CEVA, haciéndolo más ágil, eficiente y alineado con los estándares y la dinámica de los mercados internacionales”, agregó.

Sigla Significado Cómo funciona Qué puede replicar ETF Exchange Traded Fund (Fondo Cotizado) Fondo que cotiza en bolsa y busca replicar pasivamente un índice o canasta de activos Índices bursátiles, financieros o canastas de activos ETP Exchange Traded Product (Producto Cotizado) Categoría amplia de productos negociados en bolsa que siguen el comportamiento de activos o índices Acciones, bonos, índices y otras canastas de activos FCIA ETF Fondo Común de Inversión Abierto ETF Fondo abierto cuyas cuotapartes cotizan en mercados autorizados y replican pasivamente un índice o cartera Índices bursátiles, financieros o canastas de activos CEVA Certificado de Valores Argentinos Certificado respaldado por una canasta de valores negociables argentinos depositados en custodia Valores negociables emitidos en Argentina CEVA ETP Certificado de Valores Argentinos estructurado como ETP Vehículo que crea localmente productos indexados negociables en mercado secundario y que replican índices o canastas mediante gestión pasiva Índices bursátiles, financieros o canastas de activos CEDEAR Certificado de Depósito Argentino Certificado que representa activos negociados en el exterior Acciones, bonos o ETF

Las nuevas figuras

La resolución 1143 crea específicamente el régimen de FCIA ETF. Se trata de fondos comunes de inversión abiertos que deberán replicar en forma pasiva un índice bursátil, financiero o una canasta de activos y cuyas cuotapartes tendrán oferta pública y cotización en mercados autorizados por la CNV.

La normativa prevé que estos fondos puedan replicar índices mediante estrategias físicas, sintéticas o mixtas , e incorpora figuras habituales en los mercados internacionales como los Participantes Autorizados y los Hacedores de Mercado, actores encargados de facilitar la creación, rescate y liquidez de las cuotapartes.

La resolución 1142, por su parte, actualiza el régimen de CEDEAR y CEVA e incorpora la posibilidad de crear CEVA ETP, un vehículo diseñado para construir localmente productos cotizados que repliquen índices o canastas de activos mediante gestión pasiva.

En ambos casos, los instrumentos podrán negociarse en el mercado secundario una vez emitidos, una característica que busca aportar liquidez y facilitar la formación de precios.

En materia de CEDEAR, también se modifica la autorización automática para aumentos de monto y modificaciones de emisiones ya aprobadas, una flexibilización de ciertos requisitos operativos y la eliminación de restricciones que afectaban a los CEDEAR de ETF.

La reglamentación también establece requisitos específicos de transparencia. Las entidades emisoras deberán publicar información diaria sobre la composición de las carteras, los mecanismos de valuación y los activos subyacentes que integran cada estructura.

Otro de los aspectos incorporados es la posibilidad de representación digital tanto de los CEVA como de las cuotapartes de los FCIA ETF.

Alerta Cedear

La CNV también introdujo cambios en el régimen de CEDEAR y CEVA ya existentes. Entre ellos figura un mecanismo de autorización automática para aumentos de monto y modificaciones de emisiones ya aprobadas, una flexibilización de ciertos requisitos operativos y la eliminación de restricciones que afectaban a los CEDEAR de ETF.

La regulación establece además límites para determinadas operaciones. Los nuevos FCIA ETF y CEVA ETP no podrán invertir ni estar constituidos por otros ETF locales, CEVA ETP o CEDEAR, una restricción orientada a evitar estructuras encadenadas y facilitar el seguimiento de los activos subyacentes.

Con estas modificaciones, el mercado argentino suma instrumentos que hasta ahora sólo podían ser replicados mediante vehículos extranjeros o a través de CEDEAR vinculados a ETF internacionales.

La expectativa oficial es que la incorporación de estas estructuras contribuya a ampliar la profundidad del mercado local, incrementar la liquidez de los activos negociados y ofrecer nuevas alternativas de inversión para distintos perfiles de inversores.

Objetivos

Como ya lo había anticipado El Cronista, la posibilidad de estos ETF había concitado interés. En su momento, Jerónimo Bardin, Head Sales Trader en Balanz Capital, indicó que el objetivo de la CNV era desarrollar un vehículo de inversión desde la Argentina que replique la lógica de los ETF globales, como el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) o el Invesco QQQ Trust (QQQ), y permita acceder a carteras diversificadas sin tener que construir posiciones activo por activo.

“Esto reduce fricciones operativas y costos de transacción, al mismo tiempo que estandariza la forma de invertir en activos locales bajo formatos ampliamente utilizados a nivel global”.

Cuáles son los ETF más probables

En paralelo, el desarrollo de estos instrumentos podría alterar de forma significativa la dinámica del mercado. “Por un lado, funcionaría como catalizador de flujos al ampliar la base de inversores, especialmente si estos ETF logran listarse en el exterior mediante estructuras tipo ADR”, señaló Bardin.

Según Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, esto permitiría tanto la canalización de inversión extranjera hacia riesgo argentino como la exposición a sectores clave según la composición del índice.

“En términos sectoriales, un ETF de energía podría agrupar empresas como YPF, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Norte y del Sur, mientras que en el segmento financiero se concentrarían bancos como Grupo Financiero Galicia, BBVA y Banco Macro”.

ETF de bonos

También existe la posibilidad de desarrollar un ETF de bonos argentinos, “aunque por ahora no aparece como prioridad”.

En ese caso, explicó que un ETF de deuda soberana podría captar buen nivel de liquidez, al considerar el volumen actual del mercado de bonos: “En la práctica, los ETF de renta variable suelen ser más líquidos que los de renta fija, aunque esto dependerá del diseño final del instrumento”.

Estos vehículos, caracterizados por bajos costos de gestión, facilidad de acceso y negociación diaria, junto con un marco regulatorio claro, se perfilan como una alternativa alineada con el mercado local y con potencial para atraer flujos significativos, incluso desde el exterior si logran listarse internacionalmente.