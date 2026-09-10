El exdirector del Banco Central, Enrique Szewach, alertó sobre las posibles turbulencias que afrontaría el sistema financiero si, ante un escenario de incertidumbre electoral, los ahorristas deciden retirar sus depósitos en dólares de los bancos y atesorarlos fuera del sistema.

Durante su paso por el programa Cierre de Mercados en Ahora Play, el economista sostuvo que hoy no existe un riesgo inminente de corrida. Esto se debe a un superávit comercial motorizado por el sector agropecuario y el desarrollo de Vaca Muerta.

“Este año vamos a tener vamos a tener u$s 25.000 millones más que el año pasado y probablemente el año que viene tengamos u$s 30.000 millones más. O sea, el abastecimiento de esa demanda de dólares que tienen los argentinos va a estar relativamente tranquilo. Hoy ese riesgo (de corrida cambiaria) no está”, aseguró.

Sin embargo, Szewach advirtió sobre la fragilidad del sistema frente a un cambio abrupto en la confianza de los depositantes. “El riesgo es que la gente saque los dólares del banco”, enfatizó el analista.

En ese sentido, el exfuncionario recordó lo que sucedió tras las PASO de 2019, donde se retiró del sistema financiero “el 40% de los depósitos”. “Ante el miedo de lo que vendría después, que realmente resultó ser justificado, la gente retiró los depósitos de los bancos. Cuando pasa eso, tenés un problema”, señaló.

El economista detalló que, ante un retiro significativo de depósitos en moneda extranjera, las entidades financieras deberían recurrir a distintas fuentes para cubrir esa demanda.

“Cuando la gente retira los depósitos en dólares, el Banco Central tiene que sacar los dólares de los encajes, o tiene que pedirle a las empresas a las que les había prestado que devuelvan los créditos, o tienen que traer nuevas líneas de crédito al exterior, y eso no es automático”, detalló.

"Cuando la gente retira los depósitos en dólares, el Banco Central tiene que sacar los dólares de los encajes", señaló Szewach (foto: archivo).

Pese a esta advertencia, el especialista matizó el pronóstico al señalar que no proyecta un escenario de este tipo para el próximo año, aunque consideró necesario advertir sobre el riesgo que podría generarse ante un aumento de la incertidumbre.

“Yo no creo que pase eso el año que viene. Pero estoy advirtiendo de que el riesgo no es que el dólar explote, es que frente a una incertidumbre grande por la amenaza de lo que está del otro lado del mostrador, la gente se lleve los dólares a la casa por las dudas”, completó.