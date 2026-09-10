La cotización deldólar este jueves, 10 de septiembre de 2026 llegó a 3097.75 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,62%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista, con variaciones de -0.86% en la última semana y -17.22% en el último año.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un breve avance inicial, luego dos rachas de caídas separadas por un repunte aislado; el balance general es claramente bajista.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue del 13.55%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en los últimos días, lo que puede reflejar un fortalecimiento de la economía o un aumento en la demanda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia deben pagar 309.775 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 619.550 pesos y 500 dólares, 1.548.875 pesos (con un valor por unidad de 3097.75 pesos colombianos).