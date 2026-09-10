Cuando una persona fallece, lo más habitual es que haya dejado un testamento válido que especifique cómo deben distribuirse sus bienes. No obstante, en ciertas circunstancias el testamento puede ser declarado nulo si no cumple los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este contexto, cuando se procede a una sucesión testamentaria, se deben tener en cuenta diferentes aspectos, los cuales permiten que aquellas personas designadas en el testamento puedan recibir dichos bienes.

Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los herederos no podrán recibir los bienes por más que lo diga el testamento: en qué casos se aplica. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué casos se declara nulo un testamento?

De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes razones:

Por violar una prohibición legal.

Por tener defectos de forma.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Tipos de sucesión en herencias: testamentaria e intestada

Sucesión testamentaria: se produce cuando el difunto dejó un testamento que expresa su voluntad respecto a la distribución de sus bienes. Esta libertad se encuentra restringida por la legítima hereditaria, que asegura una proporción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

se produce cuando el difunto dejó un testamento que expresa su voluntad respecto a la distribución de sus bienes. Esta libertad se encuentra restringida por la legítima hereditaria, que asegura una proporción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge). Sucesión intestada: se refiere a los casos en los que no existe testamento, este resulta inválido o no abarca todos los bienes. En tales situaciones, la normativa establece quiénes son los herederos y el modo en que se distribuirá la herencia.

¿Cuál es el orden de llamamiento hereditario en el Código Civil?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que da prioridad a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan únicamente si no existen descendientes.

Cónyuge: hereda en conjunto con descendientes o ascendientes, según corresponda.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan solo si carecen de descendientes, ascendientes o cónyuge.

El Estado: en ausencia de herederos, el patrimonio se traslada al Estado.

Procedimiento sucesorio en Argentina: ¿qué pasos se deben seguir?

El proceso sucesorio debe llevarse a cabo en los tribunales ante un juez competente y se compone de los siguientes pasos:

Inicio del juicio: un heredero o parte interesada solicita la apertura de la sucesión en el juzgado correspondiente al último domicilio del fallecido.

un heredero o parte interesada solicita la apertura de la sucesión en el juzgado correspondiente al último domicilio del fallecido. Presentación de documentación: se requiere la entrega del certificado de defunción, actas de nacimiento o matrimonio, además de títulos de propiedad.

se requiere la entrega del certificado de defunción, actas de nacimiento o matrimonio, además de títulos de propiedad. Declaratoria de herederos: en el caso de sucesiones intestadas, el juez reconoce a los herederos legales. En sucesiones testamentarias, se comprueba la validez del testamento.

en el caso de sucesiones intestadas, el juez reconoce a los herederos legales. En sucesiones testamentarias, se comprueba la validez del testamento. Inventario y tasación: se elabora un listado detallado de los bienes junto con su valoración correspondiente.

se elabora un listado detallado de los bienes junto con su valoración correspondiente. Partición y adjudicación: los bienes se distribuyen entre los herederos conforme lo estipula la ley o el testamento.

La importancia de un testamento: evitando la sucesión intestada

La validez de un testamento depende de su forma y contenido. Un testamento mal redactado puede derivar en disputas familiares y afectar la distribución de bienes.La designación de un heredero puede influir en la gestión del patrimonio. Los legatarios deben recibir un inventario detallado para evitar conflictos en el futuro.