¿Quo vadis casas de cambio? Queda solo un tercio y el negocio ya no volverá a ser el mismo

Los mercados atravesaron una jornada de alta volatilidad, marcada por la fuerte suba del petróleo y la tensión geopolítica internacional. El Brent avanzó 7,66% y alcanzó los u$s 108,96 por barril y eso hizo que los inversores siguieran de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, cuyo eventual bloqueo amenaza con afectar el suministro global de crudo y explica la fuerte suba.

A nivel local, el índice S&P Merval avanzó 1,53%. La rueda dejó subas en varias acciones líderes, entre ellas Cresud, que ganó 5,91%; Transportadora de Gas del Sur, con un alza de 3,15%; Pampa Energía, que subió 2,73% e YPF, que avanzó 2,05%.

En Wall Street, los ADR argentinos operaron mayormente en alza. Cresud lideró las subas, con un avance de 5,79%, seguida por Telecom Argentina, que ganó 3,83%; Transportadora de Gas del Sur, 3,05%; Pampa Energía, 2,96% e YPF, 2,66%.

Los bonos

Los bonos soberanos, en cambio, operaron con mayoría de bajas. En promedio, retrocedieron cerca de 0,3%, mientras que el riesgo país elaborado por JP Morgan se mantuvo en 491 puntos básicos. “Está golpeado el mercado. Los bonos siguen para abajo, con un promedio de 0,3%, y con un petróleo que sube muy fuerte el mercado pierde la brújula y se pone todo muy pesado”, explicó Leonardo Svirsky, operador de Becerra Bursátil.

El analista agregó que las acciones también comenzaron a sentir el deterioro del escenario internacional. “Todo se pone muy sensible. Lo del estrecho de Ormuz sigue golpeando y no se resuelve tan fácil como algunos pensaban”, señaló.

A la tensión geopolítica se sumó el comportamiento de las tasas estadounidenses. Según Svirsky, el rendimiento de los bonos del Tesoro y las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un programa de recompra de deuda tampoco ayudaron a mejorar el clima financiero.

Inflación y tasas

En el mercado local, la desaceleración de la inflación en agosto, que se conoció ayer y fue de 1,7%, permitió una nueva compresión de las tasas fijas. De acuerdo con Ammiel Pardo, Senior Economist de Aldazabal y Cía, “en el tramo corto de la curva los rendimientos se ubicaron por debajo de una tasa efectiva mensual del 2 por ciento”.

“La baja de las tasas refleja una menor cobertura frente a la inflación esperada, aunque el mercado continúa atento a la evolución del tipo de cambio, la liquidez y las necesidades financieras del Tesoro. En este contexto, los instrumentos de corto plazo siguieron ajustando sus rendimientos a la baja”, dijo Pardo.

Contexto global

En el plano internacional, el petróleo extendió su tendencia alcista y llevó al Brent por encima de los u$s 105 por barril. La escalada responde principalmente a la incertidumbre sobre el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Además, el dato de inflación mayorista de Estados Unidos sorprendió al alza y elevó las expectativas de una suba de tasas. La probabilidad implícita de un aumento pasó a ubicarse cerca del 70%, según las referencias seguidas por el mercado.

La combinación de petróleo más caro e inflación mayorista elevada complica el escenario para la Reserva Federal, ya que una suba de los combustibles puede trasladarse a los precios y dificultar una eventual flexibilización de la política monetaria.

En el plano corporativo, Oracle presentó resultados que superaron las expectativas de ingresos y beneficios. Luego del cierre de la rueda, sus acciones llegaron a subir más de 5%, impulsadas por la buena recepción de sus números y sus perspectivas de crecimiento.