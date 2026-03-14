En un contexto donde la inflación lleva nueve meses sin bajar y una desaceleración que se mantiene estancada desde mediados del año pasado, el economista Enrique Szewach advirtió que la meta de alcanzar una cifra mensual que comience con cero es poco probable para lo que resta del año. Consultado en Radio Rivadavia sobre la posibilidad de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) baje drásticamente en los próximos meses, el analista fue categórico: “Si empieza con uno, firmamos el empate”. Cabe señalar que desde el 1,5% del pasado mayo, la inflación mantiene una tendencia al alza, con registros que alcanzaron el 2,9% en enero y también en febrero. Para marzo, y pese a que el oficialismo sostiene que retomará el camino a la baja en el segundo semestre, la tendencia actual se mantendría en el corto plazo por el alza en educación y el impacto del precio en los combustibles. Szewach explicó que la Argentina todavía está procesando un fuerte cambio en los precios relativos. Según explicó, el país heredó un “desastre” en materia de servicios públicos, a lo que se sumó la postergación de aumentos el año pasado durante el proceso electoral. A su juicio, este retraso de incrementos impacta directamente en el indicador mensual y limita las posibilidades de una baja inmediata: “Todavía ajustes tarifarios que concretar”. Al comparar la situación con gestiones previas, sostuvo: "Tenemos la misma tasa de inflación de Kicillof con los precios mejor puestos“. El analista detalló que en periodos anteriores se lograban niveles de inflación similares pero manteniendo el “tipo de cambio pisado” y las tarifas congeladas, herramientas que no se utilizan en el esquema actual. Para el resto del año, el exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) consideró que el contexto general impide alcanzar las metas más optimistas del Gobierno. “Es difícil que la inflación empiece con cero en algún momento de este año, más allá de que a lo mejor un mes te da 0,99”, señaló. Para Szewach, el proceso de reordenamiento de los precios relativos y el impacto de los ajustes tarifarios pendientes frenan las probabilidades de estabilizar los precios en el corto plazo. Respecto al índice de marzo, el economista prevé que la inflación se mantenga “ahí arriba” debido al inicio de clases y la estacionalidad propia del mes. Sin embargo, no descartó que en abril o mayo se empiece a ver una “mayor tranquilidad”, aunque aclaró que esto dependerá fundamentalmente de lo que suceda con el precio de los combustibles y la carne, dos factores clave en la canasta básica. El mercado financiero mantiene una mirada bastante más cautelosa sobre la inercia de los precios. Así lo refleja el panel de más de 40 consultoras y bancos de inversión que reúne el último informe de LatinFocus que estimó que el índice de precios minoristas promediará el 27% en 2026. Este dato representa un incremento de 1,6 % respecto a la estimación del mes anterior y refleja la reserva del sector privado frente a la dinámica económica actual. El diagnóstico de los expertos internacionales y locales pone el foco en el recalentamiento que evidenció el costo de vida en el arranque del año. Según detalla el informe, la inflación subió al 32,4% en enero desde el 31,5% registrado en diciembre, un salto que terminó superando las expectativas que manejaba la plaza financiera. A la hora de explicar los motivos detrás de este repunte transitorio, el reporte de FocusEconomics es contundente y señala que la dinámica estuvo impulsada principalmente por una rápida depreciación de la moneda registrada durante el segundo semestre de 2025. El impacto de ese reacomodamiento cambiario se trasladó a los mostradores, exigiéndole al equipo económico redoblar los esfuerzos para no perder el ancla de las expectativas. No obstante, el horizonte proyectado por los panelistas de LatinFocus sugiere un alivio para la segunda mitad del calendario. El consenso de los analistas espera que la inflación disminuya a finales de este año. Entre los factores centrales que jugarían a favor de esta desaceleración estructural, el informe destaca una depreciación más suave de la moneda, la mejora progresiva de la competencia en el mercado interno y el aumento del flujo de las importaciones.