En esta noticia Szewach le puso precio al dólar y dejó una advertencia

El exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Enrique Szewach, sostuvo que el dólar, en términos históricos, se encuentra en niveles bajos. “El tipo de cambio real hoy está bajo. Incluso cuando lo ves en el corto plazo, el dólar que fijó el gobierno en diciembre del 2023 a $ 800 hoy equivale a casi $ 2.100″, explicó.

Sin embargo, el economista destacó que el país tiene un problema adicional al tener variables que no se mantienen en un nivel promedio por mucho tiempo para calcular el tipo de cambio: “Siempre están o muy arriba o muy abajo; nunca en el centro”.

Asimismo, mencionó que el fortalecimiento global del dólar complica el escenario para una Argentina que sigue “atada” a esa moneda. Concretamente, advirtió que el tipo de cambio frente al real brasileño, moneda de referencia comercial, donde está “muy bajo”.

Szewach precisó que los ciudadanos ven al país como “turistas”, ya que su ahorro es en dólares. Al comparar con los valores de 2023, la sensación general es que Argentina está cara en moneda extranjera, lo que afecta el poder de compra.

Szewach le puso precio al dólar y dejó una advertencia

Según su diagnóstico, si se evaluara la divisa, “tendría que valer $ 1700” en términos reales para recuperar equilibrio. Sin embargo, Szewach advirtió que no se puede analizar el precio de la moneda de forma aislada, sino que interactúa con el resto de los precios.

“Si (el dólar) sube a $ 1700 y aumenta la tasa de inflación (en la misma proporción), te quedás en el mismo lugar”, precisó el analista en diálogo por Ahora Play.

Por otro lado, Szewach analizó el cambio de régimen impulsado por el Gobierno de Javier Milei y consideró que este proceso es “tan fuerte” como los ocurridos durante el menemismo o el inicio del kirchnerismo.

Foto: Pixabay.

No obstante, cuestionó la naturaleza del ajuste fiscal y su impacto en la microeconomía. “El Estado argentino lo único que ha hecho es achicarse, bajando los salarios, bajando el empleo y en otros rubros transfiriéndole ese costo al sector privado. Porque cuando el sector público tiene superávit, lo paga el sector privado”, aseveró.

El experto ejemplificó este punto mediante la quita de subsidios a la energía y al transporte. “Si antes pagabas 10 y ahora pagás 30, el Gobierno no bajó el gasto, te lo pasó a vos”, sentenció.